خسر الأرجنتيني ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي فرصة الاحتفاظ بلقب درع المشجعين، بعدما حسم ناشفيل إس سي صدارة الموسم المنتظم من الدوري الأمريكي لكرة القدم، بالتزامن مع خسارة إنتر ميامي أمام نيويورك ريد بولز بنتيجة 2-0.

ميسي يخسر سباق درع المشجعين مع إنتر ميامي أمام ريد بولز

وجاء حسم اللقب لصالح ناشفيل عقب فوزه على مونتريال بالنتيجة نفسها، ليصل إلى 70 نقطة ويضمن إنهاء الموسم المنتظم في الصدارة، دون انتظار نتائج منافسيه.

وفي المقابل، تلقى إنتر ميامي خسارة أمام نيويورك ريد بولز، في مباراة بدأها ميسي على مقاعد البدلاء قبل مشاركته في الشوط الثاني، لكنه لم يتمكن من تغيير النتيجة.

وتقدم ريد بولز بهدف عكسي سجله لاعب إنتر ميامي كاسيميرو في مرماه خلال الدقيقة السابعة، قبل أن يؤكد إميل فورسبرج الانتصار بهدف ثانٍ في الوقت بدل الضائع.

وبذلك، ابتعد درع المشجعين عن إنتر ميامي هذا الموسم، فيما يتجه تركيز الفريق إلى المنافسة في الأدوار الإقصائية من الدوري الأمريكي، سعيًا لتعويض خسارة لقب الموسم المنتظم ومواصلة المنافسة على بطولة كأس الدوري الأمريكي.