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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير عن استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني: الأهلي بدأ يظهر العين الحمراء

شوبير
شوبير
يمنى عبد الظاهر

علّق الإعلامي أحمد شوبير على استبعاد الثنائي إمام عاشور ومحمد هاني من قائمة النادي الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشيرًا إلى أن القرار كان سيمر بشكل طبيعي لو كانت نتائج الفريق تسير بصورة جيدة.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير»، إن إمام عاشور ومحمد هاني من العناصر الأساسية والمؤثرة في الأهلي ومنتخب مصر، موضحًا أن غيابهما كان من الممكن تفسيره بمنحهما راحة، لو كانت الأمور تسير بشكل طبيعي داخل القلعة الحمراء.

وأضاف أن تراجع النتائج يجعل قرار الاستبعاد مختلفًا، قائلًا إن الأهلي بدأ «يظهر العين الحمرا»، في إشارة إلى تشديد التعامل مع اللاعبين، والتأكيد على أن من لا يقدم المستوى المطلوب لن يشارك، متسائلًا عما إذا كان استبعاد الثنائي لأسباب فنية بالفعل أم بهدف الراحة.

وتطرق شوبير إلى تصريحات وائل جمعة، مدير الكرة بالأهلي، بشأن استبعاد اللاعبين لأسباب فنية، مشيرًا إلى أن القرار يبدو فنيًا في ظل الظروف الحالية، خاصة أن إراحة العناصر الأساسية كانت ستكون أكثر منطقية لو حقق الفريق نتائج جيدة في الفترة الماضية.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن هناك تحركات سريعة داخل الأهلي على غير المعتاد، لافتًا إلى حالة القلق والاستغراب لدى المسؤولين، رغم التعاقد مع لاعبين ومدربين جدد، ووضع لوائح وتجديد عقود، متسائلًا عن المطلوب لتحقيق الاستقرار وتحسين النتائج.


 

إمام عاشور محمد هاني الأهلي كيتارا الأوغندي بطولة كأس الكونفدرالية

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