نموذج باريس سنجرمان.. شوبير يكشف ما يحتاجه الأهلي لتحقيق البطولات

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن نجاح الأندية الكبرى لا يعتمد على جمع النجوم فقط، وإنما يرتبط ببناء فريق متكامل وتوفير جميع سبل النجاح، مستشهدًا بتجربة باريس سان جيرمان الفرنسي، ومطالبًا النادي الأهلي بإعادة ترتيب أولوياته خلال المرحلة المقبلة.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت FM»، إن باريس سان جيرمان شهد تراجعًا في الأداء رغم امتلاكه مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وعلى رأسهم ليونيل ميسي ونيمار، موضحًا أن التغيير الحقيقي جاء مع تولي الإسباني لويس إنريكي قيادة الفريق والعمل على بناء مجموعة متجانسة قادرة على المنافسة وتحقيق البطولات.

وأشار إلى أن تجربة باريس سان جيرمان تؤكد أن الاعتماد على الأسماء الكبيرة وحدها لا يضمن النجاح، وأن بناء فريق قوي وتوفير الأجواء المناسبة للعمل يمثلان الأساس لتحقيق الإنجازات، وهو ما انعكس على نتائج الفريق الفرنسي وتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين.

وشدد شوبير على أن الأهلي مطالب بإعادة حساباته من البداية، ومراجعة أولوياته في ما يتعلق بإدارة ملف كرة القدم، مع الاستفادة من التجارب الناجحة داخل النادي نفسه، مثلما حدث في ألعاب الصالات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية التخطيط المبكر وترتيب الأولويات، مشيرًا إلى أن الأندية التي تراجع حساباتها في الوقت المناسب تكون أكثر قدرة على تجنب الأزمات والمشكلات قبل تفاقمها.