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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: عموتة يدرك قيمة الأهلي ويعرف أن جماهيره لا تقبل إلا بالفوز

شوبير
شوبير
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل حديثه مع المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشيدًا بشخصيته وأسلوبه في التعامل، ومؤكدًا أنه يدرك جيدًا قيمة النادي الأهلي وطموحات جماهيره.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «النهار»، إنه التقى عموتة أمس وتحدث معه لبضع دقائق، مشيرًا إلى أنه وجده شخصًا شديد الأدب والاحترام، ويتمتع بالطيبة والابتسامة.

وأضاف شوبير أنه تحدث مع المدير الفني للأهلي بشأن طبيعة العمل الإعلامي في مصر، قائلًا: «قولتله معلش الإعلام في مصر صعب»، ليرد عموتة بأنه معتاد على ذلك، معربًا عن تفاؤله بأن الأمور ستسير بشكل جيد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوبير أن عموتة يعرف جيدًا قيمة النادي الأهلي، ولديه رغبة في العمل داخله، لافتًا إلى أن المدير الفني يدرك حجم طموحات الجماهير الحمراء وتطلعها الدائم إلى تحقيق الانتصارات وحصد البطولات.

وتأتي تصريحات شوبير قبل مواجهة الأهلي أمام كيتارا الأوغندي، المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، مستفيدًا من إقامة اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بأوغندا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى مواصلة مشوار الفريق في البطولة الإفريقية، من خلال تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام كيتارا، بما يضمن التأهل ومواصلة المنافسة على اللقب خلال الموسم الجاري.

ومن المقرر أن تنقل قناة الأهلي المباراة، وفقًا للمعلومات الواردة بشأن حقوق بث مواجهة الإياب، التي يستضيفها استاد القاهرة الدولي.

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