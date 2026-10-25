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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحذير سيد عبدالحفيظ لـ وائل جمعة بعد أزمة مباراة القناة

وائل جمعة
وائل جمعة
عبدالله هشام

كشف الإعلامي هاني حتحوت أن إدارة النادي الأهلي، ممثلة في سيد عبد الحفيظ، المشرف العام على فريق الكرة وعضو مجلس الإدارة، تحدث مع وائل جمعة بشان أزمة التعليمات في مباراة القناة الأخيرة ببطولة الدوري.

وحسب الإعلامي هاني حتحوت : عبدالحفيظ تحدث مع وائل جمعة قائلا نقدر حبك ورغبتك وحماسك وقلقك وغضبك من المستوى حينما تكون النتيجة أو الأداء سئ، ولكن مدير الكرة اختصاصاته مدير كرة، والمدير الفني اختصاصاته مدير فني، وما فعله الحسين عموتة من ردت فعل على رفضه تتدخلك فنيًا هو الصح.

واوصل: تم توجيه اللوم والنصيحة للكابتن وائل جمعة إنه لا يتدخل في الأمور الفنية، وسيظهر ذلك بداية من مباراة كيتارا لن تجد وائل جمعة  كثير الحركة من الخطوط الفنية، وسيترك الأمر للمدير الفني أو أي من معاونيه في اللقاءات المقبلة.

الأهلي وكيتارا الأوغندي 

يسعى الأهلي إلى تجاوز تعثره الأخير في الدوري المصري، عندما يستضيف كيتارا الأوغندي في السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في مواجهة يستهدف خلالها الفريق الأحمر تأكيد تفوقه وحجز مقعده في الدور التالي.

ويعوّل الأهلي على اللعب وسط جماهيره لتحقيق نتيجة إيجابية، وتفادي أي مفاجآت قد تعقد مهمته القارية، خاصة مع أهمية حسم التأهل مبكرًا ومنح اللاعبين دفعة معنوية قبل استكمال مشوار البطولة.

وتكتسب المباراة أهمية إضافية في ظل رغبة الفريق في استعادة ثقة جماهيره، عقب التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3 في آخر ظهور له بالدوري، بعدما أهدر نقطتين في مواجهة شهدت استقبال ثلاثة أهداف، وهو ما أثار حالة من الاستياء بسبب الأداء الدفاعي والنتيجة التي انتهت إليها المباراة.

وفي أعقاب التعثر المحلي، قرر وائل جمعة، مدير الكرة، مضاعفة العقوبة المالية الموقعة على اللاعبين، في محاولة لفرض مزيد من الالتزام وتحميل الجميع مسؤولية تراجع النتائج، إلى جانب تحفيز الفريق على تصحيح الأخطاء خلال المرحلة المقبلة.

النادي الأهلي الأهلي هاني حتحوت سيد عبد الحفيظ

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