مروان عطية: الأهلي لازم يكون رقم واحد في كل البطولات.. وهدفنا التتويج بالكونفدرالية

أكد مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية تحقيق الفوز على كيتارا الأوغندي في مباراة الإياب، من أجل حسم التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مشددًا على أن الفريق يستهدف المنافسة على جميع البطولات والتتويج بها.

وقال مروان عطية، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن مواجهة كيتارا ستكون حاسمة للغاية، موضحًا أن الفريق يحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب بالقاهرة، لاستكمال النجاح الذي حققه في لقاء الذهاب.

وأضاف أن رحلة السفر إلى أوغندا كانت صعبة، حيث استغرقت نحو 6 ساعات بالحافلة و5 ساعات بالطائرة، مشيرًا إلى أن الفريق تأخر بهدف خلال مباراة الذهاب، لكنه نجح في العودة وتحقيق الفوز بنتيجة 2-1.

وشدد لاعب الأهلي على ضرورة استغلال نتيجة مباراة الذهاب والبناء عليها بتحقيق انتصار جديد في القاهرة، مؤكدًا أن جميع المباريات تحتاج إلى التركيز والجدية، ولا توجد مواجهة سهلة في ظل قوة المنافسة.

وأعرب مروان عطية عن أمله في أن يحالف التوفيق الفريق خلال المباراة المقبلة، وأن يقدم اللاعبون أداءً قويًا يساعدهم على تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي مطالب دائمًا بالمنافسة على المركز الأول والتتويج بالبطولات، قائلًا إن ارتداء قميص النادي يفرض على اللاعبين مسؤولية كبيرة، بداية من أصغر لاعب وحتى أكبر لاعب في الفريق.

وأكد مروان عطية أن جميع اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، معربًا عن أمله في نجاح الأهلي في التأهل ومواصلة المشوار نحو التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية.