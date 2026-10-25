قبل مواجهة الأهلي وكيتارا .. 9 أندية تحجز مقاعدها في مجموعات الكونفدرالية

اقتربت ملامح دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الاكتمال، بعدما حجزت 9 أندية مقاعدها في المرحلة المقبلة، قبل المواجهة المرتقبة بين الأهلي وكيتارا الأوغندي، مساء اليوم الأحد، في إياب دور الـ32 من البطولة.

وتضم قائمة المتأهلين عددًا من الأندية البارزة في القارة، على رأسها الرجاء الرياضي المغربي، واتحاد العاصمة الجزائري، والنادي الصفاقسي التونسي، إلى جانب أهلي طرابلس الليبي.

كما تأهلت أندية عزام التنزاني، وبيريميرو دي أوجوستو الأنجولي، وريد أروز الزامبي، وبلاك بولز الموزمبيقي، وريال باماكو المالي، لتنتظر اكتمال عقد المتأهلين إلى دور المجموعات.

ويخوض الأهلي مواجهة كيتارا بأفضلية الفوز ذهابًا في أوغندا بنتيجة 2-1، ويحتاج إلى التعادل أو الفوز في لقاء العودة، الذي يقام على استاد القاهرة الدولي، لحسم تأهله رسميًا ومواصلة مشواره في البطولة.

ويسعى الفريق الأحمر إلى تجاوز تعثره الأخير في الدوري المصري، بعدما تعادل مع القناة بنتيجة 3-3، واستعادة ثقة جماهيره من خلال تحقيق التأهل القاري، قبل انطلاق منافسات دور المجموعات والمنافسة على اللقب.