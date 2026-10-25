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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معلومات بارزة قبل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد.. وموعد المباراة

الكلاسيكو
الكلاسيكو
إسراء أشرف

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو، مساء اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، لمتابعة مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للفريقين في سباق المنافسة على اللقب.

برشلونة يسعى لمواصلة انطلاقته المثالية

يدخل برشلونة المواجهة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما حقق الفوز في مبارياته التسع الأولى بالمسابقة، ليحصد 27 نقطة ويقدم بداية قوية في مشواره هذا الموسم.

لكن الفريق الكتالوني يسعى إلى استعادة توازنه بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-2 في دوري أبطال أوروبا، وهي أول هزيمة له هذا الموسم في مختلف المسابقات.

ويأمل فليك أن يستفيد فريقه من عاملي الأرض والجمهور لمواصلة نتائجه المميزة في الدوري، وتعزيز صدارته أمام غريمه التقليدي.

ريال مدريد يبحث عن تقليص الفارق

على الجانب الآخر، يخوض ريال مدريد اللقاء بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، محتلاً المركز الثالث في جدول الترتيب، بفارق ست نقاط عن برشلونة.

ويدخل الفريق الملكي المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق أربعة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات خلال شهر أكتوبر، من بينها الفوز على فياريال وإشبيلية في الدوري الإسباني، وعلى روما ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

ويطمح ريال مدريد إلى تحقيق الفوز في ملعب غريمه التقليدي، وتقليص الفارق معه إلى ثلاث نقاط، في مواجهة قد يكون لها تأثير مهم على شكل المنافسة في المراحل المقبلة من الموسم.

تفوق فليك في المواجهات السابقة

يمتلك هانز فليك سجلًا مميزًا أمام ريال مدريد، إذ حقق الفوز في ست مباريات من أصل سبع مواجهات خاضها فريقه أمام النادي الملكي تحت قيادته.

وأسهمت هذه الانتصارات في تتويج برشلونة بأربعة ألقاب، هي الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني مرتين.

في المقابل، تمثل المباراة محطة مهمة لجوزيه مورينيو، الذي يعود إلى أجواء الكلاسيكو مدربًا لريال مدريد، في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا بالنظر إلى تاريخ المنافسة بين الفريقين.

تاريخ متقارب بين الغريمين

تُظهر الأرقام التاريخية تقاربًا كبيرًا بين برشلونة وريال مدريد في مواجهات الكلاسيكو بمختلف المسابقات؛ إذ تشير الإحصاءات إلى خوض الفريقين 264 مباراة، حقق كل منهما الفوز في 106 مباريات، بينما انتهت 52 مواجهة بالتعادل.

ويؤكد هذا التقارب حجم المنافسة التاريخية بين الناديين، اللذين يواصلان تقديم واحدة من أبرز المواجهات في كرة القدم العالمية.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

تقام مباراة برشلونة وريال مدريد يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

التوقيت: 

الساعة11 مساءً بتوقيت مصر السعودية

الملعب:

سبوتيفاي كامب نو

المسابقة:

الدوري الإسباني – الجولة العاشرة.

معلومات عن الكلاسيكو الكلاسيكو ريال مدريد برشلونة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

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