بيراميدز يكتب بداية استثنائية.. 12 انتصارًا متتاليًا في الدوري وأبطال أفريقيا

يواصل بيراميدز تقديم انطلاقة استثنائية خلال الموسم الحالي، بعدما حقق العلامة الكاملة في أول 12 مباراة خاضها بمختلف المنافسات، ليبعث برسالة قوية لمنافسيه محليًا وقاريًا، ويؤكد طموحه للمنافسة على الألقاب في الموسم الجديد.

وحقق الفريق السماوي 12 فوزًا دون تعادل أو هزيمة، وسجل لاعبوه 32 هدفًا، مقابل استقبال 6 أهداف فقط، في أرقام تعكس القوة الهجومية والصلابة الدفاعية التي ظهر بها الفريق منذ بداية الموسم.

رباعية أمام بطل جنوب السودان تقود بيراميدز للمجموعات

وعلى الصعيد القاري، حجز بيراميدز مقعده في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما اكتسح المريخ بينتو، بطل جنوب السودان، برباعية نظيفة في إياب الدور التمهيدي الثاني.

وتناوب على تسجيل أهداف الفريق كل من عبد الرحمن مجدي، الذي أحرز هدفين، ومصطفى فتحي، والجزائري أحمد نذير بن بوعلي، ليؤكد بيراميدز تفوقه ويحسم التأهل بسهولة.

وشهدت المباراة تفصيلة لافتة، بعدما جاءت الأهداف الأربعة بتوقيع ثلاثة لاعبين يعتمدون على القدم اليسرى، في مشهد يعكس تنوع الحلول الهجومية للفريق السماوي.

وكان بيراميدز قد وضع قدمًا في دور المجموعات خلال لقاء الذهاب، بعدما حقق الفوز بهدف دون رد سجله محمود صابر، ليحسم المواجهتين بنتيجة إجمالية بلغت خمسة أهداف مقابل هدف.

وبهذا التأهل، يصل بيراميدز إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه، مواصلًا حضوره في البطولة القارية، بعدما نجح في الجمع بين النتائج الإيجابية محليًا والتقدم في مشواره الإفريقي.

وتمنح البداية المثالية بيراميدز دفعة معنوية قوية لمواصلة المنافسة على البطولات، خاصة في ظل الفاعلية الهجومية التي أظهرها الفريق وقدرته على تحقيق الانتصارات بصورة متتالية.

ومع استمرار الموسم، سيكون التحدي أمام الفريق السماوي هو الحفاظ على هذا المستوى أمام منافسين أكثر قوة، خصوصًا في دور المجموعات الإفريقي، إلى جانب سباق الدوري المصري، حيث يسعى بيراميدز إلى تحويل انطلاقته المميزة إلى ألقاب تضاف إلى سجل إنجازاته.