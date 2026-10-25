قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمر عجيب جدًا.. أول تعليق من شوبير على أزمة فتوح وعقوبته المحتملة
وداعاً لانتظار الشوارع.. تتبع حركة أتوبيسات النقل العام لحظة بلحظة عبر تطبيق طوالي
منخفض جوي ومفاجآت في الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الأيام المقبلة؟
أوباما يسخر من وزير الدفاع الأمريكي: كم يقضي من الوقت لتصفيف شعره أمام المرآة؟
أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق
خبيرة سياسية: واشنطن تستخدم الضغط العسكري لتهيئة الأجواء لتصعيد مُحتمل مع إيران
جنرال إسرائيلي يحذر: إسقاط النظام الإيراني وهم ونتنياهو يقود إسرائيل نحو كارثة
لازم ترجعوا للطريق الصح.. شوبير: أزمة الأهلي مش في الصفقات.. والنحاس كان استثناء
وزير الري: الفجوة المائية في مصر تتسع سنويا.. ونصيب الفرد يتراجع إلى 450 مترا
يلامس الـ 56 جنيها.. صعود جديد في أسعار الدولار اليوم الأحد بجميع البنوك
جيش الاحتلال يعلن تصفية قياديين في غزة.. ويتهمهما بتحويل ملايين الشواقل إلى حماس
رئيس الوزراء: مصر تسعى لشراكة تنموية مع دول حوض النيل دون المساس بأمنها المائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يكتب بداية استثنائية.. 12 انتصارًا متتاليًا في الدوري وأبطال أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز

يواصل بيراميدز تقديم انطلاقة استثنائية خلال الموسم الحالي، بعدما حقق العلامة الكاملة في أول 12 مباراة خاضها بمختلف المنافسات، ليبعث برسالة قوية لمنافسيه محليًا وقاريًا، ويؤكد طموحه للمنافسة على الألقاب في الموسم الجديد.

وحقق الفريق السماوي 12 فوزًا دون تعادل أو هزيمة، وسجل لاعبوه 32 هدفًا، مقابل استقبال 6 أهداف فقط، في أرقام تعكس القوة الهجومية والصلابة الدفاعية التي ظهر بها الفريق منذ بداية الموسم.

رباعية أمام بطل جنوب السودان تقود بيراميدز للمجموعات

وعلى الصعيد القاري، حجز بيراميدز مقعده في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما اكتسح المريخ بينتو، بطل جنوب السودان، برباعية نظيفة في إياب الدور التمهيدي الثاني.

وتناوب على تسجيل أهداف الفريق كل من عبد الرحمن مجدي، الذي أحرز هدفين، ومصطفى فتحي، والجزائري أحمد نذير بن بوعلي، ليؤكد بيراميدز تفوقه ويحسم التأهل بسهولة.

وشهدت المباراة تفصيلة لافتة، بعدما جاءت الأهداف الأربعة بتوقيع ثلاثة لاعبين يعتمدون على القدم اليسرى، في مشهد يعكس تنوع الحلول الهجومية للفريق السماوي.

وكان بيراميدز قد وضع قدمًا في دور المجموعات خلال لقاء الذهاب، بعدما حقق الفوز بهدف دون رد سجله محمود صابر، ليحسم المواجهتين بنتيجة إجمالية بلغت خمسة أهداف مقابل هدف.

وبهذا التأهل، يصل بيراميدز إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه، مواصلًا حضوره في البطولة القارية، بعدما نجح في الجمع بين النتائج الإيجابية محليًا والتقدم في مشواره الإفريقي.

وتمنح البداية المثالية بيراميدز دفعة معنوية قوية لمواصلة المنافسة على البطولات، خاصة في ظل الفاعلية الهجومية التي أظهرها الفريق وقدرته على تحقيق الانتصارات بصورة متتالية.

ومع استمرار الموسم، سيكون التحدي أمام الفريق السماوي هو الحفاظ على هذا المستوى أمام منافسين أكثر قوة، خصوصًا في دور المجموعات الإفريقي، إلى جانب سباق الدوري المصري، حيث يسعى بيراميدز إلى تحويل انطلاقته المميزة إلى ألقاب تضاف إلى سجل إنجازاته.

بيراميدز الدوري أبطال أفريقيا العلامة الكاملة دوري أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة

الزمالك

بسبب التوجّه إلى ملهى ليلي .. عقوبات مالية على ثلاثي الزمالك في رواندا | تفاصيل

فتوح

رد فعل غير مُتوقع من «فتوح» بعد هجوم جماهير الزمالك ضده في مباراة الجيش الرواندي.. ماذا فعل؟

أحمد فتوح

الزمالك يُوجّه تحذيرًا أخيرًا لـ «فتوح وأحمد شريف والزناري» بعد واقعة رواندا

الاهلي

منتخب مصر يحسم موقفه من استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي .. تفاصيل

امام عاشور

مفيش هزار الفترة الجاية.. أحمد شوبير يعلق على استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الاهلي

«قرصة ودن» .. إبراهيم فايق يكشف كواليس استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي

ترشيحاتنا

شوبير

نموذج باريس سنجرمان.. شوبير يكشف ما يحتاجه الأهلي لتحقيق البطولات

اللجنة البارالمبية

البارالمبية تحدد 9 نوفمبر لإقامة بطولة الجمهورية للسباحة بنادى 6 أكتوبر

الزمالك

لأول مرة منذ 2017.. الزمالك يتصدر التصنيف في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد