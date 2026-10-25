قبل قرعة الكاف.. تصنيف دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

حجز بيراميدز والزمالك مكانهم في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد نجاحهم في عبور الدور التمهيدي بسهوله دون منافسة تذكر.

وتواجد الزمالك وبيراميدز ضمن التصنيف الأول قبل قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث سيتواجد كل منهم على راس المجموعة بجوار الترجي التونسي ونهضة بركان اللذان حجزا مقعدهما في التصنيف الأول.

في حين جائت أندية التصنيف الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقا كالتالي : الهلال السودان ، سيمبا التنزاني ويانج أفريكانز التنزاني وبترو أتلتيكو الأنجولي.

والتصنيف التالث : مولودية الجزائر وتي بي مازيمبي الكوتغولي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقيا وأسيك ميموزا " كوت ديفوار".

التصنيف الرابع كالتالي : النادي الإفريقي التونسي والمريخ السوداني مع أندية حوريا كوناكري غينيا وسان بيدرو " كوت ديفوار" ونواذيبو " موريتانيا".

ومن المقرر أن تقام قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الاربعاء المقبل في مصر الاتحاد الافريقي لكرة القدم في السادس من أكتوبر.