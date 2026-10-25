حازم إمام: خروج صن داونز وغياب الأهلي فرصة قوية للزمالك بدوري أبطال أفريقيا

أكد حازم إمام أن خروج صن داونز من بطولة دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب غياب الأهلي عن المنافسة، يمثل فرصة قوية أمام الزمالك للتقدم في البطولة، مشيرًا إلى أن بيراميدز يعد الأفضل بين الفرق الموجودة حاليًا.

وقال حازم إمام، عبر قناة «أون سبورت»، إن الزمالك يواجه صعوبات كبيرة أمام صن داونز، سواء على ملعبه أو خارجه، بسبب قدرة الفريق الجنوب أفريقي على الاستحواذ على الكرة والتحكم في مجريات اللعب، وهو ما كان يجعل مواجهة الفريق أكثر صعوبة على الزمالك.

وأضاف أن خروج صن داونز من البطولة يمثل فرصة إيجابية للزمالك، إلى جانب خروج الأهلي، مؤكدًا أن الفريق الأبيض ليس الأفضل بين الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، لكن بقية المنافسين في المتناول، ويمكن التعامل مع كل مباراة بشكل منفصل من أجل الوصول إلى مراحل متقدمة.

وتطرق حازم إمام إلى فرص الزمالك في مواجهة بيراميدز، موضحًا أن الأخير هو أفضل الفرق الموجودة في البطولة من وجهة نظره، لكنه شدد على قدرة الزمالك على التعامل معه بصورة جيدة، في ظل معرفة الفريق بكيفية مواجهته.

وانتقل إمام للحديث عن أداء الزمالك أمام الجيش الرواندي، مشيرًا إلى أن الفريق قدم مستوى أفضل بكثير خلال الشوط الأول، قبل أن يتراجع أداؤه بصورة ملحوظة في الشوط الثاني.

وتساءل عن أسباب ظهور اللاعبين بهذا القدر من العشوائية خلال الشوط الثاني، سواء بسبب شعورهم بضعف المنافس أو تعرضهم للإرهاق، لافتًا إلى أن البدلاء لم يتمكنوا من تقديم الإضافة المطلوبة للفريق خلال المباراة.