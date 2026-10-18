حسام غالي: حازم إمام حبيبي وأخويا.. وحزنت على رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

أكد حسام غالي، نجم الأهلي السابق، أن تصريحاته مع حازم إمام خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي أثارت جدلًا أكبر من المقصود، مشددًا على قوة العلاقة التي تجمعهما.

الأهلي

وقال حسام غالي، عبر قناة «أون سبورت»: «حازم إمام حبيبي وأخويا، ولكن الناس خدت الموضوع في سكة تانية خالص، وإحنا في الاستوديو قبل وبعد المباراة كنا بنهزر. حازم قال عدل ربنا كانت 1-1 والأهلي كسب 2-0، هو كان قصده يقول 2-2 وكانت هتبقى منطقية أكثر».

وفي سياق آخر، تحدث غالي عن رحيل رمضان صبحي عن الأهلي، مؤكدًا حزنه الشديد على مغادرة اللاعب، وقال: «حزنت على رحيل رمضان صبحي، رمضان صبحي مكنش لاعب، ده كان زي ابني، وقعدت 3 أو 4 أيام مش مستوعب رحيل اللاعب لأني بحبه، زيه زي عبدالله السعيد وأحمد فتحي، وأي حد أنا بحبه مكنتش عايزه يمشي من الأهلي».

وأضاف: «حتى وقت ما زعقت مع رمضان عشان وقف على الكورة، كان لمصلحته، عشان مش عايزه يلعب على مشاعر الجمهور ويخسر جماهير الزمالك».