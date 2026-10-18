«أزمات مُفتعلة».. حازم إمام يكشف حقيقة استفزاز حسام غالي وعماد متعب له في الاستديو التحليلي

علّق حازم إمام، نجم الزمالك السابق، على الجدل المثار بشأن الحوار الذي دار بينه وبين حسام غالي وعماد متعب، نجمي الأهلي السابقين، خلال الاستديو التحليلي لمباراة القمة الأخيرة في الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون مقابل.

وتحدّث حازم إمام عن طبيعة العلاقة التي تجمعه بثنائي الأهلي، موضحًا حقيقة ما تردد بشأن تعمدهما استفزازه خلال التحليل، ومؤكدًا أن النقاشات التي تدور بينهم تأتي في إطار تبادل وجهات النظر حول المباريات والأحداث الكروية.

وقال حازم إمام، في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إنه فوجئ بتعليقات بعض الجماهير التي اعتبرت أن حسام غالي وعماد متعب يحاولان مضايقته، مشيرًا إلى أن وصف تصرفاتهما بالكلاحة لا يعكس حقيقة ما يحدث داخل الاستديو التحليلي.

وأضاف أن هناك أشخاصًا يتعمدون إثارة الجدل والظهور على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال افتعال الأزمات، لكنه يرى أن غالي ومتعب يختلفان عن هذه النوعية، مؤكدًا أن النجوم الكبار لا يحتاجون إلى افتعال المواقف من أجل تحقيق الانتشار عبر مواقع التواصل.

وشدد نجم الزمالك السابق على أن الهدف من النقاشات التي تجمعه بثنائي الأهلي هو تقديم وجهات نظر مختلفة وتحليل الأحداث الكروية، وليس استفزاز بعضهم البعض أو الدخول في خلافات شخصية.

وفي سياق آخر، تطرق حازم إمام إلى أزمة ناصر منسي، مهاجم الزمالك، بعد إلقائه قميص الفريق عقب تسجيل هدف الفوز على الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وما تبع ذلك من حديث عن توقيع عقوبة عليه والتحقيق معه.

وأكد حازم إمام أن من حق معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، الغضب من تصرف اللاعب، موضحًا أن خلع القميص بدافع الفرحة أمر وارد، لكن تصرف ناصر منسي بدا، بحسب رؤيته، مرتبطًا بغضبه من المدير الفني تحديدًا.

وأضاف أن زيادة وزن اللاعب قد تكون أحد أسباب تحفظ الجهاز الفني على مشاركته، مشيرًا إلى أن معتمد جمال سبق أن منحه الفرصة خلال الموسم الماضي، كما أنه من أكثر الأشخاص حرصًا على الاستفادة من خدماته، خاصة في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق.

واختتم حازم إمام تصريحاته بالتأكيد على أن ناصر منسي يتحمل مسؤولية تصرفه بالكامل، معتبرًا أنه مخطئ بنسبة 100%، لا سيما مع وجود مؤشرات على أن قميص الزمالك أُلقي في اتجاه معتمد جمال، وهو ما يجعل الواقعة أكثر حساسية داخل الفريق