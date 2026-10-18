إعلامي: لجنة الحكام أخطأت بعدم تحليل الحالات الجدلية في مباراة الأهلي والزمالك

انتقد محمد فارس، الإعلامي بالنادي الأهلي، موقف لجنة الحكام من عدم تحليل الحالات الجدلية في مباراة الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن اللجنة كان يجب عليها توضيح رأيها في القرارات التحكيمية للمباراة، حتى مع إسناد إدارتها إلى طاقم تحكيم أجنبي.

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وقال فارس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن تصريحات عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، بشأن عدم تحليل المباريات التي يديرها حكام أجانب، غير صحيحة، موضحًا أن الاستعانة بالحكام الأجانب لا تمنع تقييم قراراتهم وتحليل الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

وأضاف أن تصريحات ماهر غريب، المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، بشأن عدم تحليل الحالات خوفًا من إثارة غضب جماهير الأهلي أو التراجع عن تصريحات سابقة حول وجود ركلة جزاء للزمالك، تمثل قلبًا للحقائق، مشيرًا إلى أن لجنة الحكام تضم عددًا من الأعضاء واللجنة الفنية، ولا يقتصر الأمر على رئيسها وحده.

وأوضح فارس أن المعلومات المتاحة لديه تشير إلى اتفاق أغلب أعضاء لجنة الحكام مع قرارات الحكم السلوفيني بعدم احتساب ركلات جزاء لصالح الزمالك، مؤكدًا أنه حتى في حال اختلاف اللجنة مع قرارات الحكم، يجب عليها إعلان تقييمها للحالات باعتباره مبدأً فنيًا ضروريًا.

واختتم الإعلامي تصريحاته بالتأكيد على أن الحديث عن إجماع 9 حكام أجانب على عدم أحقية الزمالك في ركلات جزاء يجعل تحليل اللجنة أكثر أهمية، من أجل توضيح المعايير التحكيمية التي استندت إليها، ومقارنتها بآراء الحكام الأجانب.