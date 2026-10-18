موعد والقناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد، بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، للعودة إلى منافسات بطولة الدوري الإسباني موسم 2026-2027، عندما يواجه نظيره إشبيلية، مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من المسابقة.

ويستضيف ملعب «سانتياجو برنابيو» المواجهة المرتقبة بين الفريقين، في لقاء يسعى خلاله الفريق الملكي إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب ومواصلة المنافسة على لقب الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري.

ويدخل ريال مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق انتصارًا مثيرًا على حساب روما الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث نجح في تحويل تأخره إلى فوز بنتيجة 4-3، في مواجهة شهدت إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.

ويأمل الفريق الملكي في استغلال هذا الانتصار الأوروبي لمواصلة نتائجه الإيجابية، خاصة في ظل المنافسة القوية مع غريمه التقليدي برشلونة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الكلاسيكو.

موقف ريال مدريد وبرشلونة في جدول الترتيب

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على ريال بيتيس بنتيجة 5-2، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة.

في المقابل، يمتلك ريال مدريد 18 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما يأتي إشبيلية في المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

ويسعى ريال مدريد إلى تقليص الفارق مع برشلونة، وعدم التفريط في المزيد من النقاط، في ظل رغبته في استعادة صدارة المسابقة والمنافسة بقوة على اللقب.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم

تقام مباراة ريال مدريد وإشبيلية، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2026-2027.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية

تُنقل مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1، الناقل للمواجهة المرتقبة بين الفريقين