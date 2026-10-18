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إصابة إريك جارسيا تثير القلق في برشلونة قبل مواجهتي باريس سان جيرمان وريال مدريد | تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إصابة إريك جارسيا تثير القلق في برشلونة قبل مواجهتي باريس سان جيرمان وريال مدريد | تفاصيل

إريك جارسيا
إريك جارسيا
إسلام مقلد

تلقى برشلونة ضربة مقلقة رغم فوزه الكبير على ريال بيتيس بنتيجة 5-2، بعدما تعرض مدافعه إريك جارسيا لآلام في عضلات الفخذ، أجبرته على مغادرة الملعب قبل دقائق من نهاية المباراة، لتثير الإصابة الشكوك حول إمكانية لحاقه بالمواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان، فضلًا عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة سقوط إريك جارسيا على أرض الملعب، قبل أن يتوجه إلى مقاعد البدلاء، حيث ظهر وهو يمسك بساقه اليمنى، في إشارة إلى شعوره بآلام واضحة أثارت القلق داخل الجهاز الفني للفريق الكتالوني.

إريك جارسيا يغادر مباراة برشلونة وريال بيتيس مصابًا

ورغم محاولة المدافع الإسباني استكمال اللقاء، لم يتمكن من مواصلة اللعب حتى صافرة النهاية، ليضطر إلى مغادرة الملعب وسط حالة من الترقب بشأن طبيعة الإصابة ومدى تأثيرها على جاهزيته للاستحقاقات المقبلة.

وجاءت الإصابة في توقيت صعب بالنسبة إلى برشلونة، خاصة أن إريك جارسيا قدم مساهمة هجومية خلال المواجهة، بعدما سجل الهدف الرابع للفريق الكتالوني، ليحرز أول أهدافه خلال الموسم الحالي.

ورغم الانتصار العريض الذي حققه برشلونة على ريال بيتيس، فإن خروج المدافع مصابًا ألقى بظلاله على فرحة الفريق بالفوز، في ظل أهمية المرحلة المقبلة التي تنتظر النادي على المستويين المحلي والأوروبي.

شكوك حول مشاركة إريك جارسيا أمام باريس سان جيرمان

وتحوم الشكوك حول قدرة إريك جارسيا على اللحاق بمواجهة باريس سان جيرمان، المقررة الثلاثاء المقبل، خاصة مع ضيق الوقت المتاح أمام اللاعب للتعافي قبل المباراة الأوروبية المرتقبة.

ولم تتضح حتى الآن درجة خطورة الإصابة، في انتظار نتائج الفحوصات الطبية التي ستحدد طبيعة الآلام التي يعاني منها المدافع الإسباني، وما إذا كانت ستمنعه من المشاركة في المواجهة المقبلة.

ويمثل غياب إريك جارسيا المحتمل مصدر قلق للجهاز الفني لبرشلونة، الذي يحتاج إلى جاهزية عناصره الدفاعية في ظل ضغط المباريات وأهمية المواجهة الأوروبية، التي يسعى خلالها الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية.

الكلاسيكو أمام ريال مدريد مهدد أيضًا

ولا تتوقف المخاوف داخل برشلونة عند مواجهة باريس سان جيرمان، إذ تمتد إلى مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، المقررة الأحد المقبل، في ظل احتمالات غياب المدافع الإسباني إذا ثبتت حاجته إلى فترة علاج وتأهيل.

ويترقب الجهاز الفني نتائج الفحوصات لتحديد موقف اللاعب من المباراتين، مع متابعة تطور حالته البدنية خلال الساعات المقبلة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن إمكانية الاعتماد عليه.

ومن المنتظر أن يخضع إريك جارسيا لفحوصات طبية في برشلونة لتحديد طبيعة الإصابة ومدى خطورتها، على أن تتضح الصورة بصورة أكبر عقب ظهور النتائج، وصدور تحديث رسمي من النادي بشأن حالته الصحية ومدة غيابه المحتملة.

وتبقى مشاركة المدافع الإسباني في المواجهتين المقبلتين مرهونة بنتائج الفحوصات وتقييم الجهاز الطبي، في وقت يأمل فيه برشلونة ألا تكون الإصابة خطيرة، حتى يتمكن اللاعب من العودة سريعًا والمساهمة مع الفريق في المرحلة الحاسمة من الموسم.

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