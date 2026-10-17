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حمزة عبد الكريم يسجل لبرشلونة أتلتيك أمام أوتيبو في الدوري الإسباني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمزة عبد الكريم يمنح برشلونة أتلتيك التقدم على أوتيبو في الشوط الأول

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
حسن العمدة

أنهى فريق برشلونة أتلتيك الشوط الأول من مواجهته أمام أوتيبو متقدمًا بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الرابعة الإسباني لموسم 2026-2027.

جاء هدف التقدم عن طريق المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، الذي نجح في هز الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة، ليمنح الفريق الكتالوني الأفضلية خلال النصف الأول من اللقاء.

حمزة عبد الكريم يظهر أساسيًا مع برشلونة أتلتيك

وشهدت المباراة الظهور الأول لحمزة عبد الكريم بقميص برشلونة أتلتيك، بعدما قرر جوليانو بيليتي، المدير الفني للفريق الرديف، استدعاء المهاجم المصري للمشاركة، عقب قضائه فترة الإعداد وبداية الموسم الحالي ضمن تدريبات الفريق الأول تحت قيادة الألماني هانز فليك.

كان حمزة عبد الكريم قد شارك مع فريق برشلونة للشباب تحت 19 عامًا خلال الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 6 أهداف، قبل الانضمام إلى قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم 2026.

وبدأ المهاجم المصري المواجهة أمام أوتيبو ضمن التشكيل الأساسي، ليترجم ظهوره الأول مع الفريق الرديف بهدف مبكر من علامة الجزاء.

تشكيل برشلونة أتلتيك أمام أوتيبو

وجاء تشكيل برشلونة أتلتيك في مواجهة أوتيبو على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيكر رودريجيز.

خط الدفاع: جويليم، حافظ، كامبوس، لاندري.

خط الوسط: أرجيمي، كاتوفيتش، أوريان.

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، جيسي بيسيو، عزيز.

ترتيب برشلونة أتلتيك وأوتيبو في الدوري الإسباني

ودخل برشلونة أتلتيك المباراة بقيادة مدربه جوليانو بيليتي، متصدرًا ترتيب مجموعته برصيد 16 نقطة، ساعيًا إلى تعزيز موقعه في الصدارة ومواصلة نتائجه الإيجابية.

في المقابل، خاض أوتيبو المواجهة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الفريق الكتالوني، ما يمنح اللقاء أهمية كبيرة في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة.

برشلونة أتلتيك برشلونة دوري الدرجة الرابعة الإسباني أوتيبو حمزة عبد الكريم

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