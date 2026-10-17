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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأفريقي التونسي يتعادل 1-1 مع مازيمبي بالكونغو في دوري أبطال أفريقيا

الإفريقي التونسي
الإفريقي التونسي
إسلام مقلد

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة الإفريقي التونسي ومضيفه مازيمبي الكونغولي، التي أقيمت على ملعب تي بي مازيمبي بمدينة لوبومباشي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

شهدت المباراة إثارة بين الفريقين، بعدما تقدم مازيمبي في النتيجة، قبل أن ينجح الأفريقي التونسي في إدراك التعادل عن طريق ألان كانتي، الذي سجل هدفًا رائعًا في الدقيقة 39، ليمنح فريقه نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل مواجهة الإياب.

هدف عالمي يمنح الإفريقي التونسي التعادل أمام مازيمبي

بدأ مازيمبي المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق كازيما باسو، ليضع الفريق الكونغولي في المقدمة مستفيدًا من اللعب على أرضه ووسط جماهيره.

لكن الأفريقي التونسي لم يستسلم، ونجح في العودة إلى أجواء اللقاء بعدما سجل ألان كانتي هدف التعادل في الدقيقة 39، بتسديدة مميزة أعاد بها فريقه إلى المباراة قبل نهاية الشوط الأول.

وحافظ الفريقان على نتيجة التعادل خلال بقية اللقاء، لتنتهي المواجهة بهدف لكل منهما، ويؤجل حسم التأهل إلى مباراة الإياب.

تشكيل الإفريقي التونسي أمام مازيمبي

دخل الإفريقي التونسي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مهيب الشامخ.

خط الدفاع: غيث الزعلوني، إسماعيلا سيمبارا، مامادو دياتا، حسام بن علي.

خط الوسط: سايدو خان، ألان كانتي، أسامة الشريمي.

خط الهجوم: معتز، فيليب كينزومبي، تاديوس نكانج.

غيابات مؤثرة في صفوف الإفريقي التونسي

افتقد الإفريقي التونسي خدمات المهاجم الصادق قديدة، الذي لم يتعافَ بصورة كاملة من الإصابة التي تعرض لها خلال وجوده مع المنتخب التونسي، ليغيب عن المواجهة المهمة أمام مازيمبي.

كما غاب هيكل الشيخاوي وبلال آيت مالك عن رحلة الفريق إلى الكونغو لأسباب فنية، في ظل سعي الجهاز الفني إلى اختيار العناصر الأكثر جاهزية لخوض مباراة الذهاب.

الإفريقي يستعيد نكانج ودياتـا قبل المواجهة

في المقابل، استعاد الإفريقي التونسي خدمات مهاجمه الكاميروني تاديوس نكانج، بعدما تجاوز الإصابة التي أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الماضية.

وأظهر المدافع السنغالي مامادو دياتا جاهزية جيدة خلال التدريبات الأخيرة، ليصبح ضمن الخيارات المتاحة للجهاز الفني، وهو ما منح الفريق دفعة قبل المواجهة القارية.

التعادل يمنح الإفريقي فرصة قبل لقاء الإياب

يمثل التعادل الإيجابي خارج الأرض نتيجة مهمة للإفريقي التونسي، بعدما نجح في العودة من ملعب مازيمبي بهدف لكل فريق، ليبقى حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي معلقًا حتى مواجهة الإياب.

ويأمل الإفريقي في استغلال نتيجة الذهاب وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة، من أجل مواصلة مشواره في دوري أبطال أفريقيا، بينما يسعى مازيمبي إلى تعويض التعادل خارج أرضه وانتزاع بطاقة التأهل.

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