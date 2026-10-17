أورلاندو بايرتس يفوز على أفريكان ستارز الناميبي بهدف نظيف بدوري أبطال إفريقيا

حقق فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي الفوز على مضيفه فريق أفريكان ستارز الناميبي بهدف نظيف في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وسجل هدف أورلاندو بايريتس اللاعب تشيبانج موريمي في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

ومن المقرر خوض لقاء العودة بين الفريقين في جنوب إفريقيا الجمعة 23 أكتوبر.

ويتأهل من الـ32، 16 فريقا إلى دور المجموعات.

قرعة دوري أبطال أفريقيا

وانطلقت منافسات دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية بمرحلة الدور التمهيدي الأول، أيام 4 و5 و6 سبتمبر (الذهاب)، بينما أقيم الإياب أيام 11 و12 و13 سبتمبر، كما يقام ذهاب الدور التمهيدي الثاني أيام 16 و17 و18 أكتوبر، بينما تقام مباريات الإياب أيام 23 و24 و25 أكتوبر.

وينطلق دور المجموعات للمسابقتين بإقامة الجولة الأولى يومي 27 و28 نوفمبر، والجولة الثانية يومي 4 و6 ديسمبر، والجولة الثالثة يومي 18 و19 ديسمبر، والجولة الرابعة يومي 8 و9 يناير 2027، والجولة الخامسة يومي 15 و16 يناير 2027، والجولة السادسة يومي 22 و23 يناير 2027.

وتقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي أيام 26 أو 27 أو 28 فبراير 2027، والإياب أيام 5 أو 6 أو 7 مارس 2027، كما تقام مباريات ذهاب نصف النهائي يومي 9 و10 أبريل 2027، والإياب يومي 16 و17 أبريل 2027، بينما لم يحدد الكاف موعدًا ثابتًا لنهائي مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية، واكتفى بتحديد نطاق زمني لإقامة النهائيين خلال الفترة من 9 إلى 31 مايو 2027.

ووفقا للائحة البطولتين تقام الأدوار التمهيدية وحتى دور الـ32 بنظام الذهاب والإياب وخروج المغلوب بينما تستمر الأدوار الإقصائية من ربع النهائي وحتى النهائي بالنظام ذاته مع تطبيق قاعدة الهدف خارج الأرض.

ويقام دور الـ16 بنظام المجموعات حيث يتم تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات تضم كل منها أربعة أندية ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

ورفع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم القيمة المالية لجوائز بطولتي الأندية، إذ يحصل بطل دوري أبطال أفريقيا على 6 ملايين دولار، بينما ينال بطل كأس الكونفدرالية 4 ملايين دولار.

كما أعلن "كاف" تخصيص منحة تضامنية بقيمة 100 ألف دولار لكل نادٍ يودع منافسات البطولتين من الأدوار التمهيدية، في خطوة تهدف إلى دعم الأندية المشاركة وتعزيز تطور مسابقات الأندية في القارة.

وكان ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، بينما حصد اتحاد العاصمة الجزائري لقب كأس الكونفدرالية، ليفتح الموسم الجديد الباب أمام منافسة قوية بين كبار القارة على اللقبين.