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حمزة عبد الكريم يسجل لبرشلونة أتلتيك أمام أوتيبو في الدوري الإسباني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمزة عبد الكريم يسجل لبرشلونة أتلتيك أمام أوتيبو في الدوري الإسباني

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
حسن العمدة

نجح المهاجم المصري حمزة عبد الكريم في تسجيل هدف لصالح فريق برشلونة أتلتيك، خلال مواجهة أوتيبو، التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الرابعة الإسباني لموسم 2026-2027.

وافتتح حمزة عبد الكريم التسجيل للفريق الرديف لبرشلونة في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، بعدما نجح في تحويل ركلة جزاء إلى هدف، ليمنح فريقه بداية قوية في اللقاء.

وتأتي مشاركة المهاجم المصري مع برشلونة أتلتيك بالتزامن مع استعداد الفريق الأول لخوض مواجهة قوية أمام ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

حمزة عبد الكريم يبحث عن إثبات قدراته مع برشلونة

وتمثل المشاركة مع الفريق الرديف فرصة جديدة أمام حمزة عبد الكريم لإظهار إمكاناته التهديفية، في ظل قلة الدقائق التي حصل عليها مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية.

وكان المهاجم المصري قد لفت الأنظار خلال استعدادات برشلونة للموسم الجديد، بفضل أدائه وقدراته الهجومية، لكنه لم يحصل على فرصة مشاركة كبيرة في المباريات الرسمية حتى الآن.

واقتصرت مشاركات حمزة عبد الكريم مع الفريق الأول على أقل من 30 دقيقة، خلال مواجهتي رايو فاليكانو وخيتافي، فيما غاب عن المشاركة في بقية المباريات، رغم وجوده على مقاعد البدلاء في عدد منها.

ويأمل المهاجم المصري في مواصلة التألق مع برشلونة أتلتيك، واستغلال الفرص المتاحة له من أجل لفت أنظار الجهاز الفني للفريق الأول، والحصول على مساحة أكبر للمشاركة خلال الفترة المقبلة.

حمزة عبد الكريم برشلونة برشلونة أتلتيك دوري الدرجة الرابعة الإسباني

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