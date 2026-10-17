أزمة جديدة تلاحق تيباس بسبب تصريحاته المثيرة للجدل عن ريال مدريد

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا يدرس اتخاذ إجراءات ضد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، على خلفية تصريحاته التي شبّه فيها قناة ريال مدريد بـ«ألمانيا النازية»، في تصريحات أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية الإسبانية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الخلافات بين تيباس وإدارة ريال مدريد، على خلفية عدد من الملفات الخلافية التي شهدت توترًا متكررًا بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وأثارت تصريحات رئيس رابطة الدوري الإسباني ردود فعل غاضبة، بسبب المقارنة التي استخدمها في حديثه عن قناة النادي الملكي، وهو ما أعاد الجدل بشأن طبيعة العلاقة بين إدارة ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني.

وبحسب ما أوردته صحيفة «ماركا»، فإن المجلس الأعلى للرياضة يدرس إمكانية اتخاذ إجراءات بحق تيباس بسبب هذه التصريحات، دون الكشف عن طبيعة العقوبات أو الإجراءات المحتملة، أو موعد اتخاذ قرار رسمي في هذا الشأن.

وفي المقابل، يتواصل التوتر بين ريال مدريد وتيباس، في ظل الخلافات المتعلقة بعدد من القضايا التي تخص الكرة الإسبانية، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحركات المحتملة للمجلس الأعلى للرياضة خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تحظى القضية بمتابعة واسعة داخل إسبانيا، خاصة في ظل مكانة ريال مدريد وتأثير الخلافات بين النادي ورابطة الدوري الإسباني على المشهد الكروي.