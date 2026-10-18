كيف يخطط الأهلي لميركاتو يناير؟ 3 صفقات منتظرة ورضا سليم كلمة السر

بدأت إدارة النادي الأهلي التحرك مبكرًا لرسم ملامح خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل رغبتها في معالجة بعض الثغرات الفنية داخل صفوف الفريق ومنح الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة خيارات إضافية تساعده على استكمال منافسات الموسم بأفضل صورة ممكنة.

ولا تتوقف حسابات الأهلي في ميركاتو يناير عند البحث عن أسماء جديدة قادرة على تقديم الإضافة بل تمتد إلى تحديد المراكز الأكثر احتياجًا للتدعيم ومراجعة موقف بعض اللاعبين الحاليين إلى جانب دراسة ملف المحترفين الأجانب في ظل ضرورة تحقيق التوازن بين احتياجات الفريق الفنية والقيود المتعلقة بقائمة اللاعبين.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع ارتباط الأهلي بمنافسات الدوري والكونفيدرالية الأفريقية وهو ما يجعل فترة الانتقالات الشتوية محطة مهمة أمام الإدارة والجهاز الفني لتصحيح المسار في المراكز التي تحتاج إلى حلول إضافية دون الدخول في تعاقدات لا تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للفريق.

قلب الدفاع ومحور الارتكاز.. الأولوية في حسابات الأهلي

يتصدر مركز قلب الدفاع قائمة أولويات الأهلي في يناير إلى جانب البحث عن لاعب وسط مدافع يجيد شغل مركز رقم 6 باعتبارهما المركزين الأكثر حضورًا في الحسابات الأولية الخاصة بالتدعيمات المنتظرة.

وتدرك إدارة الأهلي أهمية توفير خيارات إضافية في قلب الدفاع سواء لمواجهة ضغط المباريات خلال النصف الثاني من الموسم أو لزيادة المنافسة داخل الخط الخلفي ومنح الجهاز الفني مرونة أكبر في التعامل مع الغيابات وتغيرات الظروف الفنية.

وفي الوقت نفسه يمثل مركز لاعب الارتكاز الدفاعي أحد الملفات المطروحة بقوة إذ يبحث الأهلي عن لاعب يستطيع أداء الأدوار الدفاعية في وسط الملعب والمساهمة في تأمين الفريق عند فقدان الكرة إلى جانب القدرة على بناء اللعب وربط الخطوط.

وتكشف هذه الأولويات عن اتجاه نحو تدعيم مناطق تؤثر بصورة مباشرة في التوازن الجماعي للفريق بدلًا من التركيز على التعاقدات الهجومية وحدها خاصة أن نجاح الأهلي في المنافسة على أكثر من بطولة يتطلب امتلاك بدائل مناسبة في المراكز المحورية.

5 أسماء في حسابات الدفاع.. والمفاضلة تحسم الصفقة

على مستوى قلب الدفاع تتابع إدارة الأهلي مجموعة من الأسماء تمهيدًا لاختيار اللاعب الأنسب للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية مع مراعاة الاحتياجات الفنية للفريق وطبيعة الخيارات المتاحة في السوق المحلية.

وتضم قائمة المرشحين نور أشرف مدافع إنبي ضمن فئة اللاعبين تحت السن بينما تشمل الأسماء فوق السن محمد شرقية لاعب الأهلي السابق ومدافع مودرن سبورت الحالي ومصطفى إبراهيم لاعب الاتحاد السكندري وأحمد كالوشا مدافع إنبي إلى جانب إبراهيم سامي لاعب القناة.

ولا يعني وجود هذه الأسماء في دائرة المتابعة حسم التعاقد مع أي منها إذ تبقى المفاضلة الفنية وتقييم مدى ملاءمة كل لاعب لطريقة لعب الفريق من العوامل التي ستحدد القرار النهائي.

ومن المنتظر أن تركز الإدارة على اختيار المدافع القادر على تقديم إضافة حقيقية سواء من حيث الجاهزية أو القدرة على التعامل مع متطلبات المنافسة داخل الأهلي في ظل أهمية عدم الاكتفاء بزيادة عدد اللاعبين في الخط الخلفي دون ضمان تحقيق الاستفادة الفنية المطلوبة.

كما تمنح متابعة أكثر من اسم الإدارة مساحة للمقارنة بين الخيارات المتاحة قبل اتخاذ القرار بشأن الصفقة التي يمكن أن تلبي احتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

رضا سليم.. مفتاح قد يحدد شكل صفقة الأجانب

يمثل ملف المغربي رضا سليم أحد العناصر المؤثرة في حسابات الأهلي الشتوية بعدما اتجهت الإدارة إلى دراسة موقفه تمهيدًا لحسم مستقبله خلال يناير مع ترجيح رحيله عن الفريق.

ويرتبط هذا الملف بحسابات قائمة اللاعبين الأجانب إذ إن رحيل رضا سليم قد يتيح للأهلي مساحة للتحرك نحو التعاقد مع محترف جديد وفقًا للمركز الذي سيحصل على الأولوية في النهاية.

وفي هذا الإطار يبرز خيار التعاقد مع لاعب وسط مدافع ضمن السيناريوهات المطروحة لتعويض اللاعب المغربي حال الاستقرار على إنهاء مشواره مع الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وتكشف هذه المعادلة عن ارتباط ملف الراحلين بالتعاقدات الجديدة؛ فالأهلي لا يدرس الصفقات باعتبارها تحركات منفصلة وإنما ضمن خطة تشمل احتياجات الفريق وإمكانية إعادة توزيع الأماكن المتاحة في القائمة.

وفي سياق البحث عن تدعيمات في وسط الملعب ظهر اسم أسامة نور الدين لاعب المغرب الفاسي ضمن الأسماء التي يدرسها الأهلي لكن لم يحدث تواصل معه أو مع وكيله حتى الآن بحسب المصدر.

وبالتالي فإن وجود اللاعب ضمن دائرة الاهتمام لا يعني دخول الأهلي في مفاوضات رسمية لضمه كما أن حسم ملف المحترف الجديد سيظل مرتبطًا بتطورات سوق الانتقالات والقرار النهائي بشأن قائمة الفريق.

الهجوم خارج حسابات التدعيم

على الجانب الهجومي لا يدرس الأهلي في الوقت الحالي التعاقد مع مهاجم رأس حربة جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية سواء كان محمود ممدوح مهاجم مودرن سبورت أو أي اسم آخر.

ورغم أن إدارة الإسكاوتنج سبق أن تابعت اللاعب فإن هذه المتابعة لا تعني وجود تحرك رسمي لضمه في ظل عدم وضع مركز رأس الحربة ضمن الأولويات الحالية للتدعيم.

ويعكس ذلك اختلافًا بين متابعة اللاعبين وتقييمهم من جهة واتخاذ قرار بالتعاقد معهم من جهة أخرى؛ إذ يمكن أن تراقب الإدارة أكثر من اسم تحسبًا للمستقبل دون أن يتحول ذلك بالضرورة إلى مفاوضات أو صفقات خلال الميركاتو المقبل.

وبناءً على المعطيات الحالية يبدو أن الأهلي يفضل توجيه الجزء الأكبر من اهتمامه إلى تدعيم الدفاع ووسط الملعب مع تأجيل حسم أي تحرك هجومي إلى حين ظهور مستجدات جديدة تستدعي تغيير الخطة.