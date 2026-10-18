هشام حنفي: الأهلي كان بإمكانه الفوز بأكثر من هدفين.. وأرفض تصرف ناصر منسي تجاه معتمد جمال

أكد هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، أن الزمالك حقق فوزًا مهمًا على الجيش الرواندي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، مشيرًا إلى أن الأبيض يسير جنبًا إلى جنب مع الأهلي وبيراميدز على مستوى النتائج.

وقال حنفي، خلال استضافته في برنامج «ستاد المحور»، الذي تقدمه الإعلامية دينا سليم، إن تصرف ناصر منسي عقب تسجيله الهدف في مباراة الجيش الرواندي يكشف حجم الضغوط التي يعاني منها اللاعب خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن انفعال ناصر منسي على معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، عقب تسجيل الهدف أمر غير مقبول، خاصة أن المدرب هو من منحه فرصة المشاركة في المباراة، مؤكدًا رفضه لهذا التصرف مهما كانت الضغوط التي يتعرض لها اللاعب.

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن الجيش الرواندي فريق قوي، وأن الزمالك نجح في تحقيق الفوز عليه رغم الظروف الصعبة، وهو ما يمنح الفريق دفعة مهمة خلال المرحلة المقبلة.

واختتم هشام حنفي تصريحاته إن الأهلي كان قادر على الفوز باكثر من هدفين المباراة كانت في المتناول ولاعبوا الأحمر هم من صعبوا اللقاء على أنفسهم.