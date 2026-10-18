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بعد التعافي.. الأهلي يستقر على رحيل كريستو في يناير المقبل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد التعافي.. الأهلي يستقر على رحيل كريستو في يناير المقبل

كريستو
كريستو
رباب الهواري

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن استقرار النادي الأهلي على رحيل التونسي كريستو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل موافقة اللاعب في وقت سابق على مغادرة الفريق، واتجاه الإدارة لحسم مستقبله خلال المرحلة المقبلة.

أوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي فضل تأجيل رحيل اللاعب إلى يناير المقبل، بعدما خضع لعملية جراحية لعلاج الفتق الرياضي، إذ استقر مسؤولو النادي على استمراره خلال الفترة الحالية، حتى يتمكن من استكمال برنامجه التأهيلي والتعافي بصورة كاملة قبل تحديد وجهته المقبلة.

أشار إلى أن إدارة الأهلي تتجه إلى تسويق اللاعب تمهيدًا لبيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية، خاصة في ظل عدم قيده بقائمة الفريق، وهو ما يجعل استمراره داخل النادي دون استفادة فنية منه خلال المرحلة الحالية.

اختتم تصريحاته بأن كريستو ينتظر حسم مستقبله في يناير المقبل، بعد الانتهاء من مرحلة التعافي، وسط اتجاه داخل الأهلي لإنهاء ملف اللاعب والاستفادة من رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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