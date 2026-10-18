محمد هاني يقترب من تمديد تعاقده مع الأهلي .. تفاصيل العرض المالي الجديد

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن اقتراب محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء، في ظل وجود تقارب كبير في وجهات النظر بين الطرفين بشأن تفاصيل العقد الجديد.

وأوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مشاورات ودية جرت بين محمد هاني وأحد مسؤولي الأهلي عقب مباراة القمة، شهدت تقدمًا في المفاوضات وتقاربًا بشأن عدد من النقاط التي كانت محل خلاف خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن اللاعب أبدى مرونة في بعض المطالب التي تمسك بها سابقًا، وفي مقدمتها نسبة المشاركة، وهو ما ساهم في تقريب وجهات النظر بينه وبين إدارة النادي.

وأضاف “أضا”، أن التصوّر المطروح للتجديد يتضمن حصول محمد هاني على 25 مليون جنيه، إلى جانب عقد إعلاني مميز تصل قيمته إلى 10 ملايين جنيه يحصل عليها فور توقيعه، على أن يكون عقد الإعلانات منفصلًا عن التعاقد مع الأهلي ولمدة موسم واحد فقط.

اختتم أن الاتفاق المقترح يتضمن حصول اللاعب على 5 ملايين جنيه منحة توقيع، بالإضافة إلى 8 ملايين جنيه مكافأة إضافية عن الموسم الأول، ترتفع إلى 10 ملايين جنيه في الموسم الثاني.