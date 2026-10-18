خالد جاد الله: الأهلي حقق المطلوب أمام «كيتارا».. وياسين مرعي يتحمل مسئولية الهدف

أكد خالد جاد الله، نجم فريق الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر حقق المطلوب بالفوز على كيتارا الأوغندي خارج أرضه، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جاد الله، خلال تصريحاته عبر برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، إن الأهلي حقق فوزًا مهمًا خارج الديار، في خطوة إيجابية نحو التأهل إلى الدور المقبل من البطولة الإفريقية.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن ياسين مرعي، مدافع الفريق الأحمر، يتحمل مسئولية الهدف الذي استقبله الفريق، موضحًا أن مهاجم كيتارا الأوغندي سبقه إلى الكرة ونجح في تسجيل الهدف داخل شباك محمد الشناوي.

وأشار جاد الله إلى أن تقدم المهاجم الأوغندي على مدافع الأهلي في الوصول إلى الكرة يعكس مسؤولية ياسين مرعي عن الهدف، بعدما لم ينجح في التعامل مع اللعبة بالشكل المطلوب.

وشدّد نجم الأهلي السابق على أهمية تحقيق الفوز خارج الأرض، في ظل سعي الفريق الأحمر لمواصلة مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وحسم التأهل إلى الدور المقبل خلال مواجهة الإياب.