عمرو الحديدي: عودة أكرم توفيق للأهلي «قرار صحيح» .. و«الشيبي» يمثل 60% من قوة بيراميدز

أكد عمرو الحديدي، نجم الأهلي السابق، أن عودة أكرم توفيق إلى صفوف الفريق الأحمر قرار صحيح، في ظل احتياج الفريق إلى تدعيم صفوفه بداية من الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن أحمد سيد زيزو ظهر بصورة جيدة خلال مواجهة الأهلي وكيتارا في كأس الكونفدرالية.

وقال الحديدي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن خط دفاع الأهلي بالكامل يحتاج إلى التطوير، من أجل تحسين أداء الفريق دفاعيًا، متوقعًا عودة ياسر إبراهيم إلى التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة على حساب ياسين مرعي.

وأشاد نجم الأهلي السابق بالمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، مؤكدًا أنه مهاجم مميز وقدم الكثير للفريق الأحمر، وأسهم بصورة واضحة خلال فترة وجوده مع النادي قبل الرحيل إلى الدوري الأمريكي للانضمام إلى كولومبوس كرو.

وفي سياق آخر، أوضح الحديدي أن الحسين عموتة يتواصل باستمرار مع وائل جمعة بشأن الأمور الفنية الخاصة بالفريق، مشيرًا إلى أن عموتة قرر إجراء عملية تدوير بين حراس مرمى الأهلي خلال الفترة المقبلة، لمنح الفرصة للجميع سواء محمد الشناوي أو مصطفى شوبير وحمزة علاء.

وتطرق الحديدي إلى فوز الزمالك على الجيش الرواندي، مؤكدًا أن الانتصار يمثل أمرًا إيجابيًا للفريق الأبيض، لكنه انتقد تصرف ناصر منسي عقب تسجيل هدفه في المباراة، معتبرًا أن اللاعب أخطأ في طريقة احتفاله بالهدف.

وأضاف أن الفوز بكأس عاصمة مصر ليس ضمن الأهداف الرئيسية للزمالك خلال الموسم الحالي، في ظل سعي الفريق للمنافسة على البطولات الأكثر أهمية بالنسبة له على رأسهم دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري.

وعن بيراميدز، أشاد الحديدي بقدرات الجنوب إفريقي موكوينا مدرب بيراميدز، مؤكدًا أنه مدرب مميز ويمتلك القدرة على تحقيق النجاح مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته بالتأكيد على أهمية المغربي محمد الشيبي بالنسبة لبيراميدز، مشيرًا إلى أنه يمثل نحو 60% من قوة الفريق، في ظل تأثيره الكبير في أداء المجموعة.