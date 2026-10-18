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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد لقاء كيتارا الأوغندي.. سهام صالح: فوز الأهلي لا يخفي الأخطاء.. وتغييرات «عموتة» تحتاج مراجعة

الاهلي
الاهلي
علا محمد

أكدت الإعلامية سهام صالح أن أداء النادي الأهلي في مباراته الأخيرة أمام كيتارا الأوغندي لم يكن على المستوى المنتظر، رغم تحقيق الفوز بنتيجة 2-1، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقالت سهام صالح، خلال تصريحاتها في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن الأهلي لم يكن يواجه منافسًا ضعيفًا يمكن الاستهانة به، مشددة على ضرورة تقييم الأداء الفني للفريق والوقوف على أسباب ظهور بعض السلبيات خلال المباراة.

وانتقدت الإعلامية تأخر المدير الفني للأهلي، الحسين عموتة، في إجراء التبديلات، مؤكدة أن تغييراته تأتي متأخرة دائمًا، وهو ما يثير تساؤلات بشأن توقيت تدخله الفني ومدى قدرته على تغيير مجريات المباريات في الوقت المناسب.

وأشارت إلى أن فوز الأهلي لا يمنع ضرورة مراجعة الأداء ومعالجة الأخطاء، خاصة مع استمرار المنافسات الإفريقية وحاجة الفريق إلى تقديم مستويات أفضل خلال المواجهات المقبلة.

وكان الأهلي قد فاز على كيتارا الأوغندي بنتيجة 2-1، في مباراة الذهاب، ليقترب من حسم التأهل إلى الدور المقبل من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الإعلامية سهام صالح النادي الأهلي الأهلي كيتارا كيتارا الأوغندي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

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