بعد لقاء كيتارا الأوغندي.. سهام صالح: فوز الأهلي لا يخفي الأخطاء.. وتغييرات «عموتة» تحتاج مراجعة

أكدت الإعلامية سهام صالح أن أداء النادي الأهلي في مباراته الأخيرة أمام كيتارا الأوغندي لم يكن على المستوى المنتظر، رغم تحقيق الفوز بنتيجة 2-1، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقالت سهام صالح، خلال تصريحاتها في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن الأهلي لم يكن يواجه منافسًا ضعيفًا يمكن الاستهانة به، مشددة على ضرورة تقييم الأداء الفني للفريق والوقوف على أسباب ظهور بعض السلبيات خلال المباراة.

وانتقدت الإعلامية تأخر المدير الفني للأهلي، الحسين عموتة، في إجراء التبديلات، مؤكدة أن تغييراته تأتي متأخرة دائمًا، وهو ما يثير تساؤلات بشأن توقيت تدخله الفني ومدى قدرته على تغيير مجريات المباريات في الوقت المناسب.

وأشارت إلى أن فوز الأهلي لا يمنع ضرورة مراجعة الأداء ومعالجة الأخطاء، خاصة مع استمرار المنافسات الإفريقية وحاجة الفريق إلى تقديم مستويات أفضل خلال المواجهات المقبلة.

وكان الأهلي قد فاز على كيتارا الأوغندي بنتيجة 2-1، في مباراة الذهاب، ليقترب من حسم التأهل إلى الدور المقبل من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.