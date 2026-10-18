مباريات القمة لها طابع خاص.. «دويدار»: الزمالك هو «كابوس حقيقي» الأهلي .. والمنافس الأقوى له

أكد أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، أن نادي الزمالك يمثل كابوسًا حقيقيًا للنادي الأهلي في مختلف الظروف، مشددًا على أن الفريق الأبيض يظل المنافس الأبرز والأقوى للمارد الأحمر على الساحة المحلية.

وأوضح دويدار، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن مباريات القمة تحمل دائمًا طابعًا خاصًا، نظرًا للتاريخ الكبير للفريقين وقوة المنافسة بينهما.

وأشار لاعب الزمالك السابق إلى أن الزمالك يمتلك مكانة استثنائية في حسابات الأهلي، مؤكدًا أن المنافسة بين القطبين تظل المحرك الأساسي للإثارة في الكرة المصرية، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الناديان.