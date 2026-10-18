قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب ترامب يدعو فرنسا لوقف جنون الاحتجاجات.. وعلى إيران إعادة بناء برنامجهم النووي
التحالف: سقوط وتحطم طائرة عمودية استطلاعية بمنطقة نجران واستشهاد طاقمها
مباريات القمة لها طابع خاص.. «دويدار»: الزمالك هو «كابوس حقيقي» الأهلي .. والمنافس الأقوى له
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الأحد 18-10-2026
اليوم .. دعوى ضد محمد صلاح لصالح مُحامٍ بسبب الأتعاب
إعلامية تكشف: محمد إسماعيل سيخضع لفحوصات طبية بعد عودة الزمالك إلى القاهرة
دعاء تحصين النفس وأهل البيت من كل شر.. ردده قبل الخروج من المنزل
لاندروفر ديفندر 110 2026 بقوة تصل لـ 300 حصان
عاجل .. وزير الدفاع الكندي: قتلى وجرحى في حادث وقع بقاعدة عسكرية بمقاطعة «ألبرتا»
محمد عمارة يكشف أبرز مشاكل الأهلي الفنية تحت قيادة عموتة .. ماذا قال؟
نائب الرئيس الأمريكي: هناك «احتمال» لترشحي للرئاسة عام 2028
رئيس قسم البطولة .. إعلامية: «زيزو» أكثر لاعب في الجيل الحالي مشاركة في الكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباريات القمة لها طابع خاص.. «دويدار»: الزمالك هو «كابوس حقيقي» الأهلي .. والمنافس الأقوى له

الزمالك والأهلي
الزمالك والأهلي
علا محمد

أكد أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، أن نادي الزمالك يمثل كابوسًا حقيقيًا للنادي الأهلي في مختلف الظروف، مشددًا على أن الفريق الأبيض يظل المنافس الأبرز والأقوى للمارد الأحمر على الساحة المحلية.

وأوضح دويدار، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن مباريات القمة تحمل دائمًا طابعًا خاصًا، نظرًا للتاريخ الكبير للفريقين وقوة المنافسة بينهما.

وأشار لاعب الزمالك السابق إلى أن الزمالك يمتلك مكانة استثنائية في حسابات الأهلي، مؤكدًا أن المنافسة بين القطبين تظل المحرك الأساسي للإثارة في الكرة المصرية، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الناديان.

أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق الزمالك الأهلي القمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

طلع 920 جنيها.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا

التوك توك

رسمياً| حظر سير التوك توك في 13 شارعا بالقاهرة والجيزة.. تعرف عليها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بعد ارتفاعه في جميع البنوك

الزمالك

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن المبالغ التي عادت إلى خزينة الزمالك

حازم إمام

«أزمات مُفتعلة».. حازم إمام يكشف حقيقة استفزاز حسام غالي وعماد متعب له في الاستديو التحليلي

الاهلي

حسام البدري: مواجهة الأهلي المصري ستكون صعبة.. ولم نفاوض حسين الشحات وياسر إبراهيم

سعر انبوبة الغاز اليوم

سعر انبوبة الغاز اليوم

ترشيحاتنا

تخصيص بعض الليالي بالعبادة

هل يجوز تخصيص بعض الأيام والليالي بالعبادة؟.. الإفتاء توضح بالأدلة

الشيخ مشاري راشد العفاسي

الشيخ مشاري راشد العفاسي يشارك في لجنة تحكيم الموسم الثاني من «دولة التلاوة» .. صور

الدكتور شوقي علام

المنهج الشرعي لفهم السنة النبوية والاجتهاد فيها.. المفتي السابق يكشف عنه

بالصور

أسود مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

بتقنيات جديدة .. بورشه باناميرا 2027 تظهر بتحديثات وتغييرات رياضية

بورشه باناميرا
بورشه باناميرا
بورشه باناميرا

خطر ارتفاع حرارة البطارية يُشعل تحركات «فولكس فاجن» لاستدعاء آلاف السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

هنادي مهنا بفستان غير تقليدي على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد