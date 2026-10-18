نجم الزمالك السابق: الأهلاوية انتقدوا ناصر منسي.. وماذا عن إمام عاشور؟

شنّ أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، هجومًا على منتقدي تصرف ناصر منسي، مهاجم الفريق الأبيض، بعد واقعة إلقاء قميص الزمالك، معتبرًا أن بعض جماهير الأهلي تبالغ في انتقاد اللاعب بسبب هذه الواقعة.

وقال دويدار، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن جماهير الأهلي أبدت اهتمامًا كبيرًا بما حدث لقميص الزمالك، رغم وجود إمام عاشور، لاعب الأهلي، الذي سبق أن أخطأ في حق صالح سليم، رئيس النادي الأهلي الأسبق.

وأضاف لاعب الزمالك السابق أن الانتقادات يجب أن تُطبق بمعايير واحدة، بعيدًا عن الانتماءات الكروية.