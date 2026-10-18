قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«دويدار» بعد الانتقادات لـ ناصر منسي: «سفيان بن جديدة» وزنه زايد 10 كيلو على الأقل
بعد لقاء كيتارا الأوغندي.. سهام صالح: فوز الأهلي لا يخفي الأخطاء.. وتغييرات «عموتة» تحتاج مراجعة
إعلامي سعودي يكشف عن تجربته في مصر: محبة حقيقية من ناس أصيلة
محمد صلاح يفتح النار على الزمالك بعد الفوز على الجيش الرواندي ويكشف مفاجأة بشأن معتمد جمال
مجموعات من المُخربين.. سطو على محلات celine العالمية خلال احتجاجات باريس
عبارات تعزية أهل الميت.. كلمات مستحبة شرعًا لتخفيف آلام الحزن والفراق
وزير الخارجية الأمريكي: أشعر بالانزعاج إزاء الصور التي تظهر عنف المستوطنين في الضفة الغربية
بدعم من مهرجان الجونة.. نقابة المهن التمثيلية توقع مذكرة تفاهم مع «ميتا» لحذف الحسابات المُسيئة للفنانين
بعد التعافي.. الأهلي يستقر على رحيل كريستو في يناير المقبل
السفير الأمريكي في إسرائيل يطلب سجن «الإرهابيين» الذين اعتدوا على مصوّرة صحفية أمريكية
ألغام وصواريخ وتكاليف مُتصاعدة.. خبير إستراتيجي: لا واشنطن ولا طهران قادرة على حسم معركة مضيق هرمز |فيديو
شيرين عبد الوهاب تُشيد بموقف مصر الداعم للسعودية: «يُعبّر عن وجدان كل مصري»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«دويدار» بعد الانتقادات لـ ناصر منسي: «سفيان بن جديدة» وزنه زايد 10 كيلو على الأقل

ناصر منسي
ناصر منسي
علا محمد

علّق أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، على الانتقادات الموجهة إلى ناصر منسي، مهاجم الفريق الأبيض، عقب الأزمة الأخيرة، مشيرًا إلى ضرورة عدم التركيز على تصرفات لاعب بعينه دون النظر إلى أداء بقية اللاعبين.

وقال دويدار، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن سفيان بن جديدة، لاعب الأهلي، يعاني من زيادة ملحوظة في الوزن، مقدرًا أنها لا تقل عن 10 كيلو، في إشارة إلى أن تقييم اللاعبين يجب أن يشمل الجوانب البدنية والفنية، وليس الوقوف عند الانتقادات الموجهة لناصر منسي فقط.


وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه الشكر والتقدير إلى السفارة المصرية في رواندا، برئاسة السفيرة حنان شاهين، وجميع العاملين بها، تقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلوها في دعم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال وجودها في العاصمة الرواندية كيجالي، استعدادًا لخوض مُواجهة الجيش الرواندي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق الزمالك ناصر منسي مهاجم الفريق الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

250 جنيهًا.. تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

سعر الجنيه الذهب

طلع 920 جنيها.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

موعد معاشات نوفمبر 2026.. حقيقة الزيادة وأماكن الصرف

موعد معاشات نوفمبر 2026.. حقيقة الزيادة وأماكن الصرف

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا

الزمالك

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن المبالغ التي عادت إلى خزينة الزمالك

وزير التربية والتعليم

سلوك وحضور وتقييمات أسبوعية|قرار عاجل بشأن درجات أعمال السنة لطلاب 2 بكالوريا

الرئيس السيسى

الرئيس السيسى: 2030 نهاية مدة رئاستى.. مرسي طلب 4 مليارات دولار من الجيش وسننفذ أي إجراء للدفاع عن أشقائنا في الخليج

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

أرصدة تمويلات المشروعات متناهية الصغر تقترب من 75 مليار جنيه خلال 6 أشهر

جانب من الاجتماع

وزير الصناعة يسلم شهادات التخرج وعقود العمل لأول دفعة من مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية

سعر الذهب

بدون تغيير.. سعر الذهب في السعودية الآن

بالصور

بإطلالة كلاسيكية.. أروى جودة تتألق بجانب زوجها في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

فستان ناعم.. أمينة خليل تستعرض جمالها على السجادة الحمراء

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بفستان أسود .. نجلاء بدر بإطلالة جريئة في فاعليات مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

أسعار فورد فوكس موديل 2014 المستعملة في مصر

فورد فوكس موديل 2014
فورد فوكس موديل 2014
فورد فوكس موديل 2014

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد