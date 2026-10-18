«دويدار» بعد الانتقادات لـ ناصر منسي: «سفيان بن جديدة» وزنه زايد 10 كيلو على الأقل

علّق أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، على الانتقادات الموجهة إلى ناصر منسي، مهاجم الفريق الأبيض، عقب الأزمة الأخيرة، مشيرًا إلى ضرورة عدم التركيز على تصرفات لاعب بعينه دون النظر إلى أداء بقية اللاعبين.

وقال دويدار، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن سفيان بن جديدة، لاعب الأهلي، يعاني من زيادة ملحوظة في الوزن، مقدرًا أنها لا تقل عن 10 كيلو، في إشارة إلى أن تقييم اللاعبين يجب أن يشمل الجوانب البدنية والفنية، وليس الوقوف عند الانتقادات الموجهة لناصر منسي فقط.



وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه الشكر والتقدير إلى السفارة المصرية في رواندا، برئاسة السفيرة حنان شاهين، وجميع العاملين بها، تقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلوها في دعم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال وجودها في العاصمة الرواندية كيجالي، استعدادًا لخوض مُواجهة الجيش الرواندي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.