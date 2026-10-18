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الزمالك يُوجّه الشكر للسفارة المصرية في رواندا بعد دعم بعثة الفريق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يُوجّه الشكر للسفارة المصرية في رواندا بعد دعم بعثة الفريق

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه الشكر والتقدير إلى السفارة المصرية في رواندا، برئاسة السفيرة حنان شاهين، وجميع العاملين بها، تقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلوها في دعم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال وجودها في العاصمة الرواندية كيجالي، استعدادًا لخوض مُواجهة الجيش الرواندي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشاد مجلس إدارة الزمالك بالدور الذي قامت به السفارة المصرية في توفير مختلف سُبل الدعم والرعاية لأفراد البعثة طوال فترة إقامتها في رواندا، مؤكدًا تقديره الكبير للتعاون الذي أبدته السفيرة حنان شاهين وجميع موظفي السفارة، وحرصهم على تلبية احتياجات البعثة وتوفير الأجواء المناسبة لها خلال رحلتها الخارجية.

الزمالك يُثمّن دور السفارة المصرية في كيجالي

وأكد نادي الزمالك اعتزازه بالجهود التي بذلتها السفارة المصرية في رواندا، مشيرًا إلى أن ما قدمته من دعم ومساندة لبعثة الفريق يعكس الدور الوطني المشرف الذي تقوم به المؤسسات الدبلوماسية المصرية في الخارج، وحرصها الدائم على مساندة الأندية والبعثات الرياضية المصرية خلال مشاركاتها في مختلف البطولات القارية والدولية.

كما أعرب مجلس إدارة القلعة البيضاء عن تقديره للتعاون المُثمر الذي شهدته فترة وجود الفريق في العاصمة كيجالي، مشددًا على أهمية الدور الذي تلعبه السفارات المصرية في تذليل العقبات أمام البعثات الرياضية، وتوفير سبل الراحة والرعاية اللازمة لها، بما يساعدها على التركيز في تحقيق أهدافها الرياضية.

رسالة تقدير من القلعة البيضاء للسفيرة حنان شاهين

واختتم مجلس إدارة الزمالك رسالته بتوجيه خالص التمنيات للسفيرة حنان شاهين وجميع العاملين بالسفارة المصرية في رواندا بدوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، معربًا عن اعتزازه بما قدموه من جهود مخلصة تعكس صورة مشرفة لمصر ومؤسساتها في الخارج.

ويأتي هذا التقدير في إطار حرص نادي الزمالك على الإشادة بالجهود التي تسهم في دعم بعثاته الرياضية خلال الاستحقاقات الأفريقية، وتعزز التعاون بين المؤسسات المصرية في مختلف المجالات.

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