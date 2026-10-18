عاجل | إحالة ناصر منسي للتحقيق وإيقافه عن التدريبات الجماعية

قرر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إحالة ناصر منسي، مهاجم الفريق، للتحقيق، وإيقافه عن التدريبات الجماعية لحين انتهاء التحقيق الذي سيخضع له اللاعب عقب عودة بعثة الفريق من رواندا غدًا الأحد، بعد خوض مباراة الجيش الرواندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقدم عبد الناصر محمد، مدير الكرة، مذكرة إلى الشؤون القانونية بنادي الزمالك بشأن الواقعة، تمهيدًا للتحقيق مع اللاعب.

وسيتم حسم مصير عودة ناصر منسي للمشاركة في التدريبات الجماعية في ضوء نتائج التحقيق الذي سيخضع له اللاعب.