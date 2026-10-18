محمد عمارة يكشف أبرز مشاكل الأهلي الفنية تحت قيادة عموتة .. ماذا قال؟

أبدى محمد عمارة، لاعب الأهلي السابق، تحفظه على مستوى الفريق تحت قيادة المدير الفني الحسين عموتة، مؤكدًا أن الأداء الفني للفريق لم يصل حتى الآن إلى المستوى الذي يقنعه.

وقال عمارة، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، إن عموتة لم ينجح حتى الآن في إقناعه بالمستوى الذي يقدمه الأهلي، مشيرًا إلى وجود مشكلات تتعلق بالتجانس والانسجام بين اللاعبين.

وأوضح لاعب الأهلي السابق أن غياب الانسجام يؤثر على الأداء الجماعي للفريق داخل الملعب، ويحد من قدرة اللاعبين على تقديم المستوى الفني المنتظر.

وانتقد عمارة أداء الخط الخلفي للأهلي، مؤكدًا أن دفاع الفريق لا يقدم المستوى المطلوب حتى الآن، ويحتاج إلى مزيد من العمل والتطوير خلال الفترة المقبلة، من أجل تحسين المنظومة الدفاعية والارتقاء بأداء الفريق.