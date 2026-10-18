إعلامية تطالب بتدخل صارم من وائل جمعة لإنهاء أزمة «بن جديدة» و«منصف بقرار»

انتقدت الإعلامية سهام صالح، خلال تصريحاتها في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، الأخطاء المتكررة التي يرتكبها ياسين مرعي، مدافع النادي الأهلي، مؤكدةً أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن الهدف الذي استقبلته شباك الفريق بنسبة 100%، بسبب الأخطاء التي شهدتها اللقطة.

وفي سياق آخر، تساءلت سهام صالح عن استمرار غياب التفاهم والتعاون بين بن جديدة ومنصف بقرار، مشيرةً إلى ضرورة التدخل الحاسم لإنهاء هذه الأزمة، ومؤكدةً أن الأمر يحتاج إلى موقف صارم من وائل جمعة، من أجل معالجة الخلافات وتحقيق الانسجام المطلوب داخل المنظومة، بما ينعكس إيجابيًا على أداء الفريق خلال المرحلة المقبلة.