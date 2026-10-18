انتقد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، تصرف ناصر منسي، مهاجم الفريق الأبيض، عقب تسجيله هدف الفوز أمام الجيش الرواندي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، معتبرًا أن اللاعب أخطأ في طريقة تعبيره عن غضبه.

وحقق الزمالك الانتصار بهدف نظيف حمل توقيع ناصر منسي، الذي أثار الجدل بعد احتفاله بإلقاء قميص الفريق، في تصرف فُهم على أنه اعتراض على موقف الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

حازم إمام ينتقد ناصر منسي بعد أزمته مع معتمد جمال

وخلال ظهوره عبر قناة «أون سبورت»، رأى حازم إمام أن غضب المدير الفني من تصرف اللاعب أمر مبرر، موضحًا أن طريقة احتفال ناصر منسي بدت وكأنها موجهة إلى معتمد جمال، وليست مجرد تعبير عن فرحته بالهدف.

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى الحالة البدنية للمهاجم، مشيرًا إلى أن زيادة وزنه قد تكون أحد أسباب تحفظ الجهاز الفني على منحه فرصة المشاركة، وهو ما يجعل اعتراضه بهذه الطريقة غير مقبول.

وأكد حازم إمام أن المسئولية تقع على ناصر منسي، خاصة أن معتمد جمال منحه فرصًا للمشاركة خلال الموسم الماضي، كما أن المدير الفني يحتاج إلى جميع لاعبيه في ظل قلة الخيارات المتاحة أمامه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعب يتحمل الخطأ بالكامل، بنسبة 100% من وجهة نظره، مرجحًا أن يكون إلقاء القميص تصرفًا مقصودًا تجاه المدير الفني.