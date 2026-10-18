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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أولمو: برشلونة أولًا قبل صدامي باريس وريال مدريد

أولمو
أولمو
إسراء أشرف

أكد داني أولمو، لاعب برشلونة، أن عودته إلى هز الشباك أمام ريال بيتيس تمثل إضافة إيجابية، لكنه شدد على أن تحقيق الانتصارات ومساعدة الفريق يظلان الأولوية بالنسبة له، بغض النظر عن تسجيل الأهداف.

وسجل أولمو الهدف الخامس خلال فوز برشلونة على ريال بيتيس بنتيجة 5-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب لا كارتوخا ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، ليواصل الفريق الكتالوني نتائجه المميزة ويحصد انتصاره التاسع تواليًا في المسابقة.

وقال أولمو، في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إنه سعيد باستعادة حسه التهديفي ومواصلة صناعة الفرص لزملائه، موضحًا أن ابتعاده عن التسجيل خلال الفترة الماضية لم يشغل تفكيره، طالما كان برشلونة يحقق الفوز.

وأضاف أن فرحته الأكبر ترتبط بحصول الفريق على النقاط الثلاث، مؤكدًا أن نجاح برشلونة يأتي قبل أي إنجاز فردي.

وتحدث لاعب الوسط الإسباني عن جاهزية الفريق للمرحلة المقبلة، بعدما لعب دور المهاجم الوهمي أمام جالطة سراي، قبل أن يظهر في مركز صانع الألعاب خلال مواجهة ريال بيتيس، مشيرًا إلى أنه يحاول دائمًا تقديم أفضل ما لديه لخدمة الفريق، وأن الأجواء داخل برشلونة إيجابية قبل الاستحقاقات المقبلة.

وقال أولمو إن الفريق ينتظر أسبوعًا مهمًا ومثيرًا، في ظل مواجهتين من العيار الثقيل أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد، مؤكدًا حماس اللاعبين لخوض المباراتين.

ويستهل برشلونة أسبوعه الصعب بمواجهة باريس سان جيرمان خارج ملعبه، يوم الثلاثاء في التاسعة مساءً، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، قبل أن يستضيف غريمه ريال مدريد يوم الأحد، في كلاسيكو الدوري الإسباني على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

داني أولمو أولمو برشلونة ريال مدريد الكلاسيكو باريس سان جيرمان

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