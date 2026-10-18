صلاح يقتحم قائمة تاريخية لهدافي البطولات الأوروبية الثلاث

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة فصول جديدة في مسيرته الاحترافية، بعدما انضم إلى قائمة اللاعبين الذين سجلوا أهدافًا في البطولات الأوروبية الثلاث للأندية: دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي.

وجاء الإنجاز الجديد عقب تألق صلاح بقميص طرابزون سبور، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر خلال الفوز على كيو بي إس الفنلندي في مرحلة الدوري من دوري المؤتمر الأوروبي، ليضيف المسابقة الثالثة إلى سجله التهديفي القاري.

ويكتسب الإنجاز أهمية خاصة في مسيرة قائد منتخب مصر، الذي اعتاد الظهور في أكبر المنافسات الأوروبية خلال تسعة أعوام قضاها مع ليفربول، قبل بدء تجربة جديدة مع طرابزون سبور، ليواصل حضوره التهديفي على الساحة القارية.

ولا تقتصر القائمة على صلاح وحده، إذ تضم مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم الأوروبية، من بينهم هاري كين، وكودي جاكبو، وبيدرو رودريجيز، وماريو جوتزه، إلى جانب أسماء أخرى نجحت في هز الشباك بالمسابقات الثلاث، رغم اختلاف محطاتهم وتجاربهم الاحترافية.

ويظهر هذا الإنجاز تنوع مسيرة صلاح الأوروبية، وقدرته على ترك بصمته التهديفية في أكثر من بطولة، ليضيف فصلًا جديدًا إلى سجله الحافل بالإنجازات مع الأندية.