قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تأذن لـ 42 مواطنًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بـ«المصرية»
قرار من الداخلية بشأن تجنس 21 مواطنًا بجنسيات أجنبية دون الاحتفاظ بالمصرية
انتفاضة عربية في 27 أكتوبر.. «صناع الملوك» يستعدون لإسقاط نتنياهو في انتخابات إسرائيل
سيد عبد الحفيظ يُهدي سفير مصر بأوغندا درع الأهلي
15 صورة ترصد انتظام امتحانات شهر أكتوبر في المدارس اليوم
إحباط تهريب 55.5 جرام ماريجوانا بمطار الغردقة
أشهر أدوية سرطان الثدي.. سحب تشغيلة لعلاج متداول على نطاق واسع
اقتصادية قناة السويس تبحث فرص الاستثمار مع وفد مجلس تنمية تجارة هونج كونج .. تفاصيل
علي جمعة يوضح أسباب محبة الله وعلاماتها وسر الوصول إلى المقام
خلاف على عجن العيش.. إنهاء حياة شاب على يد زميله في منشأة ناصر
اطلق مشروعك فورا.. شروط حجز 400 وحدة صناعية جاهزة في 10 محافظات
وزير الخارجية يلتقي رئيس حزب «تقدم العراقي» ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسيادته واستقراره.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صلاح يقتحم قائمة تاريخية لهدافي البطولات الأوروبية الثلاث

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة فصول جديدة في مسيرته الاحترافية، بعدما انضم إلى قائمة اللاعبين الذين سجلوا أهدافًا في البطولات الأوروبية الثلاث للأندية: دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي.

وجاء الإنجاز الجديد عقب تألق صلاح بقميص طرابزون سبور، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر خلال الفوز على كيو بي إس الفنلندي في مرحلة الدوري من دوري المؤتمر الأوروبي، ليضيف المسابقة الثالثة إلى سجله التهديفي القاري.

ويكتسب الإنجاز أهمية خاصة في مسيرة قائد منتخب مصر، الذي اعتاد الظهور في أكبر المنافسات الأوروبية خلال تسعة أعوام قضاها مع ليفربول، قبل بدء تجربة جديدة مع طرابزون سبور، ليواصل حضوره التهديفي على الساحة القارية.

ولا تقتصر القائمة على صلاح وحده، إذ تضم مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم الأوروبية، من بينهم هاري كين، وكودي جاكبو، وبيدرو رودريجيز، وماريو جوتزه، إلى جانب أسماء أخرى نجحت في هز الشباك بالمسابقات الثلاث، رغم اختلاف محطاتهم وتجاربهم الاحترافية.

ويظهر هذا الإنجاز تنوع مسيرة صلاح الأوروبية، وقدرته على ترك بصمته التهديفية في أكثر من بطولة، ليضيف فصلًا جديدًا إلى سجله الحافل بالإنجازات مع الأندية.

محمد صلاح صلاح طرابزون سبور طرابزون دوري المؤتمر الأوروبي هاري كين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حازم إمام

«أزمات مُفتعلة».. حازم إمام يكشف حقيقة استفزاز حسام غالي وعماد متعب له في الاستديو التحليلي

الاهلي

حسام البدري: مواجهة الأهلي المصري ستكون صعبة.. ولم نفاوض حسين الشحات وياسر إبراهيم

الزمالك

عاجل | إحالة ناصر منسي للتحقيق وإيقافه عن التدريبات الجماعية

ناصر منسي

نجم الزمالك السابق: الأهلاوية انتقدوا ناصر منسي.. وماذا عن إمام عاشور؟

بن جديدة

إعلامية تطالب بتدخل صارم من وائل جمعة لإنهاء أزمة «بن جديدة» و«منصف بقرار»

محمد هاني

محمد هاني يقترب من تمديد تعاقده مع الأهلي .. تفاصيل العرض المالي الجديد

الرئيس السيسي

«أكثر حاجة قلقاني إيه يا يوسف؟» .. «الحسيني» يكشف كواليس حوار دار بينه والرئيس السيسي في 2014

الطقس اليوم

الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية والحرارة تهبط إلى 18 درجة ليلًا

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

استشاري تحذر من عادات يومية تفسد النوم في الشتاء.. وتكشف أفضل الطرق

: تحية الرئيس السيسي العسكرية للأشقاء في الخليج

دينا شرف: تحية الرئيس السيسي العسكرية للأشقاء في الخليج تحمل رسالة واضحة بشأن أمن المنطقة

صورة ارشيفية

خبير: استمرار اعتداءات المستوطنين في الضفة يستدعي تحركًا حازمًا لوقفها

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

أسود مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

بتقنيات جديدة .. بورشه باناميرا 2027 تظهر بتحديثات وتغييرات رياضية

بورشه باناميرا
بورشه باناميرا
بورشه باناميرا

خطر ارتفاع حرارة البطارية يُشعل تحركات «فولكس فاجن» لاستدعاء آلاف السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد