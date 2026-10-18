أخطاء غير مقبولة.. هاني حتحوت يطالب بتطبيق الـVAR في دوري المحترفين

طالب الإعلامي هاني حتحوت اتحاد الكرة بالعمل على إدخال تقنية الفيديو «VAR» إلى مباريات دوري المحترفين، مؤكدًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن تكرار الأخطاء التحكيمية الواضحة بعد عدد قليل من الجولات أمر غير مقبول، في ظل الأموال التي تنفقها الأندية والجهود التي تبذلها طوال الموسم.

حكم الفار

وأكد حتحوت أن مباراة الإسماعيلي والسكة الحديد كانت من المواجهات التي شهدت العديد من القرارات التحكيمية الخاطئة، موضحًا أن الأخطاء طالت الفريقين ولم تكن في اتجاه فريق واحد، رغم إدارة اللقاء بواسطة طاقم تحكيم دولي بقيادة الحكم طارق مجدي.

وفي السياق ذاته، أصدر النادي الإسماعيلي بيانًا أعرب خلاله عن استيائه واستنكاره للخطأ التحكيمي الذي ارتكبه الحكم المساعد خلال مواجهة السكة الحديد، مؤكدًا أن القرار حرمه من تحقيق فوز مستحق وحصد ثلاث نقاط مهمة.