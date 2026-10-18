منافسات البندقية 300 متر راقد تتواصل اليوم في كأس العالم للرماية بالعاصمة الجديدة

تتواصل اليوم الأحد 18 أكتوبر منافسات بطولة كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026، المقامة في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة 51 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية، في واحدة من أبرز البطولات الدولية المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي للرماية (ISSF) هذا العام.

ويشهد برنامج اليوم إقامة منافسات البندقية لمسافة 300 متر في وضع الرقود للرجال والسيدات، إلى جانب استكمال التدريبات الرسمية للمنافسات، في إطار البرنامج التنافسي الذي يجمع نخبة من أبرز الرماة والراميات من مختلف دول العالم.

البندقية 300 متر راقد تتصدر برنامج اليوم

وتتجه الأنظار اليوم إلى منافسات البندقية لمسافة 300 متر في وضع الرقود، التي تجمع المشاركين في تحدٍ يتطلب دقة عالية وتركيزاً وثباتاً فنياً، مع تطلع الرماة والراميات إلى تحقيق أفضل النتائج في هذا التخصص.

كما تتواصل التدريبات الرسمية المرتبطة بالمنافسات، وفق البرنامج المحدد للبطولة، استعداداً لاستكمال المراحل التنافسية خلال الأيام الأخيرة من الحدث الدولي.

برنامج متنوع يجمع أبرز تخصصات الرماية

وتضم بطولة كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026 مجموعة متنوعة من المسابقات، تشمل مسدس الهواء لمسافة 10 متر للرجال والسيدات، وبندقية الهواء لمسافة 10 متر للرجال والسيدات، ومنافسات الفرق المختلطة في مسدس الهواء وبندقية الهواء لمسافة 10 متر، إلى جانب مسدس 25 متر للرجال والسيدات، والبندقية لمسافة 50 متر في ثلاثة أوضاع للرجال والسيدات.

كما يتضمن البرنامج منافسات البندقية لمسافة 300 متر في ثلاثة أوضاع، ومنافسات البندقية لمسافة 300 متر في وضع الرقود، مع إقامة مراحل التأهيل والنهائيات والتدريبات الرسمية وفق الجدول المعتمد لكل تخصص.

51 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية

وتكتسب النسخة الحالية من البطولة أهمية خاصة في ظل مشاركة 51 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية، بما يعكس حجم الحضور الدولي والمنافسة بين نخبة من أبطال الرماية من مختلف أنحاء العالم.

وتستضيف مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة فاعليات البطولة، في إطار استضافة مصر للأحداث الرياضية الدولية الكبرى، وتوفير المنشآت والإمكانات اللازمة لإقامة المنافسات واستقبال الوفود والبعثات المشاركة.

وتستمر منافسات كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» حتى الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، لتواصل البطولة تقديم منافساتها في مختلف تخصصات البندقية والمسدس قبل اختتام فعالياتها وفق البرنامج المعلن.