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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم للرماية 2026.. منافسات قوية اليوم في مسدس السيدات وبندقية الرجال

رماية
رماية
محمد سمير

تتواصل اليوم "الأربعاء"، منافسات بطولة كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026، في يومها السابع، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة 51 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية، في واحدة من أبرز البطولات الدولية المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي للرماية (ISSF) هذا العام.

وتقام منافسات البطولة في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الرماية من مختلف دول العالم، في حدث رياضي دولي يعكس مكانة مصر وقدرتها على استضافة وتنظيم كبرى البطولات الرياضية وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.

ويشهد برنامج اليوم الأربعاء منافسات مسدس ضغط الهواء لمسافة 10 متر للسيدات، والتي تتضمن مرحلتي التأهيل والنهائي، إلى جانب منافسات بندقية ضغط الهواء لمسافة 10 متر للسيدات.

كما تتواصل منافسات مسدس 25 متر للرجال بإقامة المرحلة الثانية والنهائي، فيما يشهد البرنامج منافسات بندقية 50 متر للرجال – ثلاثة أوضاع، من خلال مرحلة الإقصاء، تمهيداً لاستكمال مراحل المنافسة وفق الجدول الفني للبطولة.

وتشهد منافسات اليوم تنافساً بين الرماة والراميات المشاركين من مختلف الدول، في إطار السعي إلى حجز مقاعد في النهائيات وتحقيق أفضل النتائج في مختلف التخصصات.

وتضم أجندة البطولة مجموعة متنوعة من مسابقات المسدس والبندقية، تشمل مسدس هواء 10 متر للرجال والسيدات، وبندقية هواء 10 متر للرجال والسيدات، ومنافسات الفرق المختلطة في المسدس والبندقية الهوائيين، ومسدس 25 متر للرجال والسيدات، وبندقية 50 مترًا – ثلاثة أوضاع للرجال والسيدات.

كما يتضمن البرنامج منافسات البندقية لمسافة 300 متر – ثلاثة أوضاع، والبندقية 300 متر راقد، إلى جانب مراحل التأهيل والإقصاء والنهائيات، بما يضمن تنوع المنافسات واستمرار التحدي بين أبطال العالم على مدار أيام البطولة.

وتكتسب النسخة الحالية من كأس العالم أهمية خاصة في ظل مشاركة 51 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية، بما يعكس الحجم الدولي للبطولة ومكانتها ضمن أجندة الاتحاد الدولي للرماية.

وتأتي استضافة مصر لهذا الحدث في إطار حضورها المتنامي على خريطة تنظيم البطولات الرياضية الدولية، مع إقامة المنافسات في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، واستقبال الوفود والبعثات المشاركة من مختلف دول العالم.

وتستمر منافسات كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026 حتى الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، وسط ترقب لمزيد من المنافسات والنتائج في مختلف مسابقات البندقية والمسدس، قبل اختتام البطولة ومغادرة الوفود المشاركة.

كأس العالم كأس العالم للرماية 2026 مسدس السيدات بندقية الرجال

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