موعد انطلاق دوري المرتبط للكرة الطائرة للرجال والسيدات

حدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة موعد انطلاق منافسات دوري المرتبط للرجال للموسم الرياضي 2026-2027، لتبدأ يوم 31 أكتوبر الجاري، بدلًا من الموعد السابق المقرر في 7 نوفمبر المقبل، فيما تنطلق مسابقة السيدات يوم 30 أكتوبر.

ويستهل الزمالك مشواره في منافسات الرجال بمواجهة الطيران، بينما يبدأ الأهلي رحلته في البطولة بلقاء وادي دجلة، في إطار استعدادات الأندية للمنافسة على ألقاب الموسم الجديد.

في سياق آخر، أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة إلغاء التعاقد مع اللاعبين واللاعبات الأجانب في فرق الدرجة الأولى والدوري الممتاز للرجال والسيدات، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ويأتي القرار ضمن التعديلات التي أقرها الاتحاد بشأن لوائح المسابقات المحلية، بما يشمل تنظيم مشاركة اللاعبين في مختلف الدرجات.

كما اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة قيد فرق الناشئين والناشئات تحت 15 سنة بحد أقصى 24 لاعبًا أو لاعبة لكل فريق، على أن يُطبق القرار بداية من الموسم الرياضي 2026-2027.