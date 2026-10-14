مفاجآت أبطال أوروبا.. إنتر يسقط أمام كلوب بروج 3-4 وبايرن يتعادل مع فايكينج 3-3

حقق فريق كلوب بروج البلجيكي فوزا مثيرا على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 4-3، مساء /الثلاثاء/، في مباراة أقيمت على ملعب "سان سيرو" معقل الإنتر، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم كلوب بروج بهدف في الدقيقة 30 عبر لاعبه نيكولو تريسولدي، ثم أدرك إنتر ميلان التعادل في الدقيقة 44 عبر مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وشهد الشوط الثاني إثارة كبيرة بين الفريقين، حيث سجل الفريق البلجيكي هدفين متتاليين في الدقيقتين 63 و74 عبر نفس اللاعب نيكولو تريسولدي الذي وقع على الهاتريك، ثم قلص إنتر الفارق بهدف ثان من لاوتارو مارتينيز مجددا في الدقيقة 81.

وفي الوقت الذي كان يبحث فيه أصحاب الأرض عن هدف التعادل، تمكن كلوب بروج من أضاف الهدف الرابع في الدقيقة 87 سجله اللاعب روميو فيرمانت، قبل أن يسجل يوان بوني الهدف الثالث للإنتر في الدقيقة 93، لتنتهي المباراة بفوز تاريخي لبروج على إنتر ميلان بنتيجة 4-3.

وفي مفاجأة أخرى من نفس الجولة لدوري أبطال أوروبا، سقط بايرن ميونخ الألماني في فخ التعادل مع مضيفه فايكينج النرويجي بنتيجة 3-3 على ملعب الأخير "ليسي أرينا".

أحرز ثلاثية البايرن، هاري كين "هدفان" في الدقيقتين 54 و60، ولويس دياز في الدقيقة 71، فيما سجل أهداف الفريق النرويجي كل من جياني ستينيينس وبيتر كريستانسن وهوجين في الدقائق 2 و38 و90.