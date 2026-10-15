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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منافسات قوية في كأس العالم للرماية.. بندقية الهواء للسيدات و50 متر للرجال تتصدران المشهد

الرماية
الرماية
عبدالله هشام

تتواصل اليوم الخميس 15 أكتوبر منافسات بطولة كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026، المقامة خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري، في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، بمشاركة 51 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية، في واحدة من أبرز البطولات الدولية المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي للرماية (ISSF) هذا العام.

ويشهد برنامج اليوم منافسات قوية في بندقية الهواء لمسافة 10 متر للسيدات، بداية من مراحل التأهيل وصولاً إلى النهائي، إلى جانب منافسات البندقية لمسافة 50 متر في ثلاثة أوضاع للرجال، والتي تتضمن بدورها مراحل التأهيل والنهائي، فضلاً عن التدريبات الرسمية لمنافسات البندقية لمسافة 300 متر في ثلاثة أوضاع، استعداداً لانطلاق منافسات هذا التخصص.

منافسات اليوم تجمع بين التأهيل والنهائيات

وتحظى منافسات اليوم بأهمية كبيرة في ظل مشاركة نخبة من أبرز الرماة والراميات على الساحة الدولية، حيث تمثل مسابقات التأهيل والنهائيات محطة حاسمة في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة، وسط تطلعات لتحقيق أفضل النتائج في مختلف تخصصات الرماية.

وتواصل البطولة تقديم برنامج تنافسي متنوع يجمع بين مسابقات المسدس والبندقية، ويمنح المشاركين فرصة التنافس على أعلى المستويات الفنية، في ظل تقارب المستويات بين عدد من أبطال العالم والرماة الدوليين.

أجندة دولية تضم أبرز تخصصات الرماية

ويشمل البرنامج العام للبطولة منافسات مسدس الهواء لمسافة 10 متر للرجال والسيدات، وبندقية الهواء لمسافة 10 متر للرجال والسيدات، ومنافسات الفرق المختلطة في مسدس الهواء وبندقية الهواء لمسافة 10 متر، إلى جانب مسدس 25 متر للرجال والسيدات، والبندقية لمسافة 50 متر في ثلاثة أوضاع للرجال والسيدات.

كما يتضمن البرنامج منافسات البندقية لمسافة 300 متر في ثلاثة أوضاع، ومنافسات البندقية لمسافة 300 متر في وضع الرقود، مع إقامة مراحل التأهيل والنهائيات والتدريبات الرسمية وفقاً للجدول المحدد لكل تخصص.

51 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية

وتكتسب النسخة الحالية من كأس العالم للرماية أهمية خاصة في ضوء المشاركة الدولية الواسعة، التي تضم 51 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية، بما يعكس المكانة التي تحظى بها البطولة على أجندة الاتحاد الدولي للرماية، وحجم المنافسة المنتظرة بين أبطال اللعبة من مختلف أنحاء العالم.

وتستضيف مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة منافسات البطولة، في إطار استضافة مصر للأحداث الرياضية الدولية الكبرى، وسط استعدادات تنظيمية وفنية تستهدف توفير الأجواء المناسبة للمنافسات واستقبال الوفود والبعثات المشاركة.

وتستمر منافسات كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» حتى الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، على أن تختتم البطولة فاعلياتها وفق البرنامج المعلن، قبل مغادرة الوفود المشاركة.

كأس العالم للرماية بندقية ومسدس مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية العاصمة الجديدة الاتحاد الدولي للرماية

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