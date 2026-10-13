اليوم السادس لكأس العالم للرماية 2026.. منافسات قوية في مسدس السيدات بالعاصمة الجديدة

تتواصل اليوم، الثلاثاء 13 أكتوبر، منافسات بطولة كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026، في يومها السادس، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة 51 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية، في واحدة من أبرز البطولات الدولية المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي للرماية (ISSF) هذا العام.

وتقام منافسات البطولة في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الرماية من مختلف أنحاء العالم، في حدث رياضي دولي يعكس مكانة مصر وقدرتها على استضافة كبرى البطولات الرياضية وتنظيمها وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.

مسدس السيدات وبندقية 51 متر في صدارة منافسات اليوم

ويشهد برنامج اليوم، الثلاثاء، منافسات مسدس ضغط الهواء لمسافة 10 أمتار للسيدات، إلى جانب منافسات مسدس 25 مترا للرجال – مرحلة التأهيل، فضلاً عن منافسات بندقية 50 مترا للسيدات – ثلاثة أوضاع، التي تشمل مرحلتي التأهيل والنهائي.

كما يتضمن البرنامج تدريبات الرجال في منافسات البندقية لمسافة 50 مترا – ثلاثة أوضاع، استعداد للمراحل المقبلة من المنافسات، في إطار جدول فني متنوع يجمع بين مراحل التأهيل والتدريبات والنهائيات.

وتشهد منافسات اليوم تنافساً بين الرماة والراميات المشاركين من مختلف الدول، سعياً إلى تحقيق أفضل النتائج والتأهل إلى المراحل النهائية في مختلف التخصصات.

برنامج متنوع يجمع أبرز تخصصات الرماية العالمية

وتضم أجندة البطولة مجموعة واسعة من مسابقات المسدس والبندقية، تشمل مسدس هواء 10 أمتار للرجال والسيدات، وبندقية هواء 10 أمتار للرجال والسيدات، ومنافسات الفرق المختلطة في المسدس والبندقية الهوائيين، ومسدس 25 مترا للرجال والسيدات، وبندقية 50 مترا – ثلاثة أوضاع للرجال والسيدات.

كما يتضمن البرنامج منافسات البندقية لمسافة 300 متر – ثلاثة أوضاع، والبندقية 300 متر راقد، إلى جانب مراحل التأهيل والإقصاء والنهائيات، بما يمنح البطولة تنوعاً فنياً وتنافسياً على مدار أيامها.

51 دولة و600 رامٍ ورامية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

وتكتسب النسخة الحالية من كأس العالم أهمية خاصة في ظل مشاركة 51 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية، بما يعكس الحجم الدولي للبطولة ومكانتها ضمن أجندة الاتحاد الدولي للرماية.

وتأتي استضافة مصر لهذا الحدث في إطار حضورها المتنامي على خريطة تنظيم البطولات الرياضية الدولية، مع إقامة المنافسات في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، واستقبال الوفود والبعثات المشاركة من مختلف دول العالم.

وتستمر منافسات كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026 حتى الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، وسط ترقب لمزيد من المنافسات والنتائج في مختلف مسابقات البندقية والمسدس، قبل اختتام البطولة ومغادرة الوفود المشاركة.