الهند تتصدر نهائي مسدس 10 أمتار للرجال في كأس العالم للرماية 2026 بمصر

شهدت منافسات اليوم الرابع ببطولة كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026، المقامة في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، تتويج أبطال نهائي مسدس ضغط الهواء لمسافة 10 أمتار للرجال، في منافسة قوية جمعت نخبة من أبرز رماة العالم، ضمن البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة 51 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية.

وأسفرت منافسات النهائي عن تصدر الرامي الهندي أودايڤير سيدهو الترتيب، ليحصد المركز الأول، فيما جاء الألماني كريستيان رايتز في المركز الثاني، وحل الإيطالي باولو مونا في المركز الثالث، ليصعد أبطال الدول الثلاث إلى منصة التتويج في واحدة من أبرز مسابقات المسدس الهوائي بالبطولة.

منافسة عالمية على منصة التتويج

وجاءت نتيجة النهائي لتؤكد قوة المنافسة في مسابقة مسدس ضغط الهواء لمسافة 10 متر للرجال، التي تتطلب دقة عالية وتركيزاً كبيراً في التعامل مع كل طلقة، خاصة خلال المراحل الحاسمة من النهائيات، حيث يسعى كل رامٍ إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة وانتزاع إحدى الميداليات.

وتواصل بطولة كأس العالم للرماية تقديم منافسات قوية بين أبطال اللعبة من مختلف الدول، في إطار برنامج متنوع يضم مسابقات المسدس والبندقية بمختلف تخصصاتها، إلى جانب منافسات الفرق المختلطة ومراحل التأهيل والنهائيات.

مصر تستضيف نخبة الرماية العالمية

وتقام منافسات البطولة في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، بمشاركة 51 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية، في حدث دولي يعزز حضور مصر على خريطة استضافة البطولات الرياضية الكبرى.

وتستمر فعاليات كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026 حتى 20 أكتوبر الجاري، مع تواصل المنافسات في مختلف المسابقات، وترقب نتائج النهائيات المقبلة في واحدة من أبرز محطات الرماية الدولية هذا العام.