اليوم الرابع لكأس العالم للرماية 2026.. منافسات قوية في مسدس 25 متر للسيدات وبندقية 50 متر

تتواصل اليوم الأحد 11 أكتوبر، منافسات بطولة كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026، في يومها الرابع، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة 51 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية، في واحدة من أبرز البطولات الدولية المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي للرماية (ISSF) هذا العام.

وتقام منافسات البطولة في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الرماية من مختلف دول العالم، وسط استعدادات تنظيمية وفنية متكاملة لتقديم البطولة بالصورة التي تليق بمكانة مصر وقدرتها على استضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى.





مسدس 25 متر للسيدات وبندقية 50 متر في صدارة منافسات اليوم

ويشهد برنامج اليوم استكمال منافسات مسدس 25 متر للسيدات، إلى جانب منافسات بندقية 50 متر للسيدات، التي تتضمن مراحل التأهيل والتدريبات الرسمية للرمي الدقيق، فضلًا عن التدريبات المرتبطة بمنافسات 50 متر، وفقاً للبرنامج الفني للبطولة.

وتأتي منافسات اليوم ضمن جدول حافل يجمع مختلف تخصصات الرماية، ويشهد تنافساً بين اللاعبين واللاعبات من أجل التأهل إلى المراحل النهائية وتحقيق أفضل النتائج في البطولة.

منافسات عالمية متواصلة حتى 20 أكتوبر

وتتواصل منافسات كأس العالم للرماية على مدار أيام البطولة، لتشمل مسابقات المسدس والبندقية بمختلف تخصصاتها، بداية من الأسلحة الهوائية لمسافة 10 متر، مروراً بمنافسات المسدس لمسافة 25 متر والبندقية لمسافة 50 متر، وصولاً إلى منافسات البندقية لمسافة 300 متر، إلى جانب منافسات الفرق المختلطة ومراحل التأهيل والنهائيات.

وتعكس المشاركة الدولية الواسعة، بمشاركة 51 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية، أهمية البطولة على أجندة الرماية العالمية، كما تتيح المنافسات فرصة للاحتكاك بين نخبة من أبرز أبطال اللعبة من مختلف المدارس الرياضية.

وتستمر البطولة في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة حتى 20 أكتوبر الجاري، وسط ترقب لمزيد من المنافسات والنتائج في مختلف مسابقات البندقية والمسدس.