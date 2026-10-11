الأهلي يكسب ولا الزمالك؟.. ماذا قال خبراء الكرة عن القمة 133 في الدوري؟

تتجه الأنظار إلى قمة الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، في وقت تشتعل فيه المنافسة على لقب هداف المسابقة، بعدما تقاسم أربعة لاعبين صدارة القائمة برصيد 3 أهداف لكل منهم، من بينهم أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي.

وتعود منافسات الدوري بعد فترة توقف استمرت 24 يومًا بسبب ارتباطات المنتخبات الوطنية، لتستأنف البطولة مبارياتها بمواجهات قوية، تتصدرها القمة المرتقبة بين القطبين، التي تمثل فرصة جديدة لزيزو من أجل تعزيز رصيده التهديفي والمنافسة على صدارة الهدافين.

وتحمل مواجهة الأهلي والزمالك أهمية إضافية على مستوى المنافسة الفردية، إذ يدخل زيزو المباراة وهو أحد المتصدرين، بينما يمتلك الزمالك لاعبين يطاردون القائمة، من بينهم حسام أشرف وأحمد شريف، ولكل منهما هدفان وفقًا للأرقام المسجلة قبل الجولة السادسة.

ومع تقارب الأرقام واستمرار المنافسات، تبدو صدارة الهدافين مفتوحة أمام أكثر من لاعب، وقد تسهم أهداف القمة في إعادة ترتيب المنافسة، سواء بتقدم زيزو أو اقتراب أحد لاعبي الزمالك من المراكز الأولى.

وتباينت آراء خبراء كرة القدم حول القمة 133 بين الزمالك والأهلي حيث يرى فريق أن المارد الأحمر قادر على تخطي الفارس الأبيض.

فيما يرى آخرون أن نجوم القلعة البيضاء بإمكانهم تخطي عقبة الأهلي في مباراة القمة 133 وتحقيق الفوز.

الزمالك يكسب

علق إسماعيل يوسف المدير الرياضي في النادي المصري البورسعيدي على مباراة القمة 133 بين الزمالك والأه9لي في الدوري الممتاز.

قال إسماعيل يوسف المدير الرياضي في النادي المصري البورسعيدي : القمة 133 في الدوري هتبقى صعبة على النادي الأهلي وأنا مايل إن الزمالك هيكسب.

القمة مولد النجوم

قال بدر رجب نجم الأهلي السابق عبر تصريحات تليفزيونية: مباراة الأهلي والزمالك مولد النجوم! آه يعني إحنا كنا ماشيين قبل الماتش ده بندور على اللاعيبة.

تابع: لعبنا بالشباب ضد كبار الزمالك وكسبنا - إحنا ماتش 3-2 ده.. بداياتنا: بنكسب الزمالك، مفيش جديد.

أضاف: ماتش القمة ده النادي الأهلي هيكسب من نادي الزمالك، جديد! لا، جديد! - هو الزمالك بصراحة وشّه حلو علينا في كل حاجة.

واصل بدر رجب: في النتائج، وفي كله يعني أنا بقولك: الزمالك بشره خير على الأهلي.

قمة بدون حسابات

قال رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز عن توقعات مباراة الزمالك والأهلي؟:

في الآخر طبعًا ماتش الزمالك والأهلي ما بيبقاش عمره ليه حسابات، ما بتعرفش.. الماتش بيبقى صعب، ما بتعرفش تتوقع النتيجة بالضبط.

أضاف رمضان صبحي: بس لا، بالعكس، أنت في أول خمس جولات لكل فريق في الآخر أنت كنت لسه بادئ دوري وطالع من كأس عالم، وكان في فترة توقف.

استطرد: فاللاعيبة بتبقى محتاجة إن هي تخش في الأجواء، وده بيحصل ممكن بعد كام جولة.

واختتم حديثه قائلا: أظن هم دلوقتي كل الفرق وصلت للفورمة بتاعتها، وكله كان عنده فترة كويسة قوي إن هو يشتغل فيها، فأتمنى إن إحنا نشوف ماتش كبير إن شاء الله.

روشتة فوز الأهلي

قال عمرو جمال مهاجم الأهلي السابق عبر تصريحات تليفزيونية: لاعيبة الأهلي قادرة تهدي الفوز لـ عموتة على الزمالك، لإن أي 11 لعيب موجودين في قائمة الأهلي يقدروا يكسبوا الزمالك.

سيناريوهات فوز الزمالك

أكد عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق، أن الانتماء للقلعة البيضاء شرف لأي لاعب، مشددًا على أن ارتداء قميص الزمالك يمثل مسؤولية كبيرة وفخرًا لكل من ينتمي إلى النادي.

وقال عبد الحليم علي عبر تصريحات تليفزيونية: نادي الزمالك قادر على تحقيق الإنجازات حتى في أصعب الظروف، مؤكدًا أن جماهير القلعة البيضاء دائمًا ما تكون كلمة السر في دعم الفريق ومساندته خلال مختلف الأوقات.

وأضاف أن الزمالك كان الأكثر استفادة من فترة التوقف الدولي، بعدما حصل الجهاز الفني على فرصة للعمل وتجهيز اللاعبين، مشيرًا إلى أن جميع العناصر أصبحت جاهزة لخوض مباراة القمة.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن معتمد جمال وضع أكثر من سيناريو للتعامل مع مباراة القمة، مؤكدًا ضرورة استغلال جميع الفرص التي ستتاح أمام اللاعبين وعدم إهدارها، خاصة في مواجهة لا تحتمل التهاون.

وشدد عبد الحليم علي على أن مباريات القمة لا تخضع لأي مقاييس أو حسابات مسبقة، مؤكدًا أن الثقة والتركيز سيكونان من أهم مفاتيح الزمالك لتحقيق الفوز خلال المواجهة.

وأشاد أسطورة الزمالك بدور جماهير القلعة البيضاء، مؤكدًا أنها حافظت على هوية النادي وكانت دائمًا خلف الفريق، مشيرًا إلى أن الموسم الماضي كان شاهدًا على واحدة من أكبر ملاحم الوفاء من الجماهير تجاه ناديها.