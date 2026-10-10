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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتفوق على الزمالك بثلاثة أضعاف.. أرقام مثيرة قبل القمة 133

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الناقد الرياضي عبداللطيف فوزي عن مقارنة رقمية بين الأهلي والزمالك قبل مواجهة القمة المرتقبة بين الفريقين، والمقرر إقامتها مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستعرض عبداللطيف فوزي، خلال ظهوره في برنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، القيمة السوقية للاعبي الفريقين، إلى جانب متوسط الأعمار وأبرز اللاعبين من حيث القيمة السوقية، فضلًا عن تاريخ مواجهات القطبين في مسابقة الدوري المصري.

القيمة السوقية للأهلي والزمالك قبل القمة

وأوضح الناقد الرياضي أن القيمة السوقية لفريق الزمالك تبلغ نحو 13.65 مليون يورو، فيما يصل متوسط القيمة السوقية للاعب الواحد إلى 390 ألف يورو، ويبلغ متوسط أعمار اللاعبين 25.6 عامًا.

وأشار إلى أن عدي الدباغ يتصدر قائمة لاعبي الزمالك من حيث القيمة السوقية، بنحو 1.8 مليون يورو.

وفي المقابل، تبلغ القيمة السوقية للأهلي 37.33 مليون يورو، وفقًا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت»، بفارق يقارب ثلاثة أضعاف القيمة السوقية للفريق الأبيض.

وأضاف أن متوسط القيمة السوقية للاعب الأهلي يبلغ نحو مليون يورو، فيما يصل متوسط أعمار الفريق إلى 26.6 عامًا، ويتصدر إمام عاشور قائمة لاعبي الأحمر من حيث القيمة السوقية، بقيمة تبلغ 5 ملايين يورو.

وتطرق الحديث إلى القيمة السوقية لفريق بيراميدز، مشيرًا إلى أنها تقع في حدود منتصف العشرينات من ملايين اليورو، مع استمرار تفوق الأهلي من حيث القيمة السوقية الإجمالية بين أندية الدوري، وفقًا لما ذكره خلال البرنامج.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري المصري

واستعرض عبداللطيف فوزي سجل مواجهات الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري المصري قبل القمة رقم 133، موضحًا أن الفريقين التقيا في 132 مباراة سابقة بالبطولة.

وجاءت حصيلة المواجهات وفقًا للأرقام التي عرضها كالتالي:

- الأهلي: 52 فوزًا، وسجل لاعبوه 169 هدفًا، دون احتساب الأهداف الاعتبارية.
- الزمالك: 29 فوزًا، وسجل لاعبوه 115 هدفًا، دون احتساب الأهداف الاعتبارية.
- التعادل: 51 مباراة.

وأبدى الإعلامي مهيب عبدالهادي دهشته من وصول عدد مباريات التعادل بين الفريقين إلى 51 مباراة، ليوضح عبداللطيف فوزي أن هذه الإحصائيات تخص مواجهات الدوري المصري فقط، باعتبار أن اللقاء المقبل يأتي ضمن منافسات المسابقة.

الأهلي يتفوق في عدد المباريات بشباك نظيفة

واختتم الناقد الرياضي مقارنته بالكشف عن عدد مباريات القمة التي حافظ خلالها كل فريق على نظافة شباكه في الدوري المصري، موضحًا أن الأهلي خرج بشباك نظيفة في 56 مباراة، مقابل 36 مباراة للزمالك.

وتترقب جماهير الكرة المصرية المواجهة المرتقبة بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في ظل المنافسة على نقاط المباراة، وما تحمله القمة من أهمية جماهيرية وتاريخية للفريقين.

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