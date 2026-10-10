ممدوح عباس يدعم الزمالك : مكافآت خاصة حال الفوز على الأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام عن رصد ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، مكافآت مالية كبيرة للاعبي الفريق الأبيض، حال تحقيق الفوز على الأهلي في مباراة القمة المرتقبة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال أمير هشام، خلال تصريحات تلفزيونية، إن ممدوح عباس رصد مكافآت مالية كبيرة للاعبي الزمالك من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز أمام الأهلي، مؤكدًا أنه تم إبلاغ اللاعبين بهذه المكافآت قبل المواجهة المرتقبة.

وأضاف أن ممدوح عباس تحمل مبالغ مالية كبيرة من أجل تجهيز لاعبي الزمالك لمباراة القمة، في إطار مساعي تحفيز الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام غريمه التقليدي.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة مواجهة الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري كبير، في ظل رغبة الفريقين في حصد النقاط الثلاث وتعزيز موقفهما في جدول المسابقة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

ويسعى الأهلي والزمالك إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، خاصة مع تساوي الفريقين في رصيد النقاط قبل انطلاق المواجهة، وهو ما يزيد من أهمية المباراة في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون سبورت، التي تقدم استوديو تحليليًا قبل اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء كرة القدم، لتحليل أداء الفريقين ومناقشة أبرز أحداث القمة.