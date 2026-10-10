قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة طرابزون سبور وسامسون سبور في الدوري التركي والقناة الناقلة
ممدوح عباس يدعم الزمالك : مكافآت خاصة حال الفوز على الأهلي
البنوك المركزية تقلب التوقعات.. ناجي فرج يكشف كلمة السر في أسعار الذهب
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 10-10-2026
3 أفعال و6 آيات قرآنية تملأ بيتك وحياتك بالسكينة وتنعم براحة البال
عايزة تخسي بسهولة وبدون حرمان | 7 أكلات مشهورة تشبعك وبسعرات أقل .. ولا تهملي الخضروات الغنية بالماء
أمريكا : إعصار إيزاياس يصل إلى اليابسة بالقرب من ديستن في فلوريدا
موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
مر بظروف صعبة.. جيهان السادات: حبيت السادات قبل ما يكون رئيس.. وعمره مازعلني
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فياريال اليوم في الدوري الإسباني
إعلان حالة الطوارئ في ولايتي فلوريدا وجورجيا الأمريكيتين.. ما السبب؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ممدوح عباس يدعم الزمالك : مكافآت خاصة حال الفوز على الأهلي

ممدوح عباس
ممدوح عباس
يارا أمين

كشف الإعلامي أمير هشام عن رصد ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، مكافآت مالية كبيرة للاعبي الفريق الأبيض، حال تحقيق الفوز على الأهلي في مباراة القمة المرتقبة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال أمير هشام، خلال تصريحات تلفزيونية، إن ممدوح عباس رصد مكافآت مالية كبيرة للاعبي الزمالك من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز أمام الأهلي، مؤكدًا أنه تم إبلاغ اللاعبين بهذه المكافآت قبل المواجهة المرتقبة.

وأضاف أن ممدوح عباس تحمل مبالغ مالية كبيرة من أجل تجهيز لاعبي الزمالك لمباراة القمة، في إطار مساعي تحفيز الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام غريمه التقليدي.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة مواجهة الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري كبير، في ظل رغبة الفريقين في حصد النقاط الثلاث وتعزيز موقفهما في جدول المسابقة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

ويسعى الأهلي والزمالك إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، خاصة مع تساوي الفريقين في رصيد النقاط قبل انطلاق المواجهة، وهو ما يزيد من أهمية المباراة في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون سبورت، التي تقدم استوديو تحليليًا قبل اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء كرة القدم، لتحليل أداء الفريقين ومناقشة أبرز أحداث القمة.

ممدوح عباس الزمالك الأهلي نادي الزمالك موعد مباراة الأهلي والزمالك مباراة الأهلي والزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس

الطقس غدًا.. أمطار رعدية تهدد هذه المناطق بالسيول وتحذيرات من ضربات البرق

تسونامي

تحذيرات من تسونامي في 8 دول عقب زلزال قوي قبالة سواحل بنما

مرتبات شهر أكتوبر

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

سعر الذهب

أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن.. كم سعره؟

رواتب

بعد 12 يوما.. موعد صرف رواتب العاملين بالدولة

الرئيس السيسي لدى وصوله ماليزيا

علي الطريقة الكورية.. رئيس وزراء ماليزيا ينشر فيديو ترحيبا بالرئيس السيسي على أنغام أغنية «تملي معاك»

امطار

أمطار رعدية وشبورة كثيفة.. «الأرصاد» تكشف خريطة التقلبات الجوية خلال 5 أيام

منتخب مصر

في أجواء عائلية.. إبراهيم حسن يحتفل بعقد قران نجله

ترشيحاتنا

اتفاقية تعاون استراتيجي

جامعة الجلالة توقع اتفاقية تعاون مع جامعة ماجنا جراسيا الإيطالية

وظائف

أسبوع التوظيف 2026.. جامعة عين شمس تفتح أمام خريجيها أبواب الحصول على فرص توظيف متعددة

القاضية والحقوقية الجنوب إفريقية نافي بيلاي

قاضية أهانت إسرائيل.. نقابة الأطباء تهنئ نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام

بالصور

عايزة تخسي بسهولة وبدون حرمان | 7 أكلات مشهورة تشبعك وبسعرات أقل .. ولا تهملي الخضروات الغنية بالماء

رجيم
رجيم
رجيم

نوع خضار شهير يدعم العظام.. لا تهمليه في الوجبات والنظام الغذائي

صحة العظام
صحة العظام
صحة العظام

بتأكلي المايونيز يوميًا؟.. تحذير من زيادة الوزن.. اعرفي سعراته حتى لو بيتي

المايونيز
المايونيز
المايونيز

طريقة عمل الحمام الكداب.. أكلة مصرية بطعم مميز واقتصادية

طريقة عمل الحمام الكداب.. أكلة مصرية بطعم الحمام المحشي
طريقة عمل الحمام الكداب.. أكلة مصرية بطعم الحمام المحشي
طريقة عمل الحمام الكداب.. أكلة مصرية بطعم الحمام المحشي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

المزيد